Bloedmaan levert mooie plaatjes op

Wie vroeg opstond, kon de maandag beginnen met een bijzonder schouwspel. Tussen half vier en negen uur ’s ochtends was er zicht op een bloedmaan én een supermaan.

Op Twitter werden vanmorgen talloze foto's geplaatst van het bijzondere fenomeen. Behoorlijk wat mensen vertelden hun volgers dat ze vroeger waren opgestaan om naar de maansverduistering te kijken.

Hieronder een impressie:

De werking

Tijdens een maansverduistering staat de aarde precies tussen zon en maan in. Daardoor is het bij een eclips altijd volle maan. Maar doordat het baanvlak van de maan niet precies in het baanvlak ligt waarmee de aarde om de zon draait, is er niet bij iedere volle maan een verduistering. Meestal scheert ze onder of over de schaduwkegel van de aarde heen.

© SS/Trouw

Er zijn twee tot vier verduisteringen per jaar, maar die zijn lang niet allemaal totaal, en ook niet allemaal in Nederland zichtbaar. De volgende totale maansverduistering die in Nederland goed te volgen is, is op 7 september 2025. Maar zoals nu het allerlaatste stukje van het spektakel achter de horizon plaatsvindt, missen we dan het begin.

Pas op 20 december 2029 is er een totale eclips die in Nederland geheel van begin tot einde valt waar te nemen.