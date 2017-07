Blik op oneindig, want de zorg moet door, óók in de vakantie

Behendig laveert hij zijn witte auto over de Lithse dijk langs de Maas. Vlakbij ligt de ambachtelijke bierbrouwerij, maar Gijs de Graaf is wijkverpleegkundige bij Pantein en op weg naar zijn volgende klant in het buitengebied van Oss. Vanmorgen hielp hij vanaf zeven uur al drie mensen met wassen en opstaan, het geven van medicatie en het aantrekken van steunkousen. Zijn volgende klant is Marja van den Hurk uit Teeffelen.

Als hij via de achterdeur binnenkomt, wordt hij begroet door het hondje des huizes. Mevrouw Van den Hurk heeft sinds een paar maanden een stoma. Over een tijdje gaat ze het zelf wisselen, maar door een aantal complicaties is de wond nu nog niet goed genoeg genezen en komt de thuiszorg. "Hoe gaat het vandaag, Marja. Is alles goed blijven zitten?" Een kwartiertje later is de stoma verwisseld en praten ze aan tafel verder over de vervolgafspraken bij de stomaverpleegkundige.

Aanpoten

Op de koelkast hangt een brief van Pantein. Van den Hurk: "Daarin staat dat de zorg in de zomer anders dan anders kan uitpakken en of we daar begrip voor willen hebben. Natuurlijk! Ze moeten met minder mensen het werk blijven doen. Ik heb een app waarop ik kan zien hoe laat ze komen. Dat is handig want het verandert regelmatig, zeker nu in de zomer. Ik begrijp dat wel." "We vragen flexibiliteit van onze klanten en medewerkers. Dat is elke dag passen en meten", zegt De Graaf. "We moeten steeds uitleggen wat we wel en niet kunnen doen. Een boer die zijn leven lang al om vijf uur opstaat en om zeven uur aan zijn dag wil beginnen, vindt het vervelend dat we er niet voor negen uur kunnen zijn. Je wilt er wel rekening mee houden, maar dat gaat niet altijd. We zijn geen supermensen." Er zijn wijkverpleegkundigen met werkdagen van veertien uur en werkweken van zestig uur, weet de beroepsvereniging V&VN. "Ik kan het me goed voorstellen", zegt De Graaf. "Je moet je grenzen en prioriteiten stellen. De komende weken zet ik alles opzij voor de klanten en doe ik andere dingen niet, zoals gesprekken met leerlingen of zorgevaluaties. De zorg moet doorgaan."

Ook iemand van negentig kan na een genezen botbreuk weer veel zelf oppakken

Dan nog is het aanpoten, want vier collega's vieren vakantie en er staat al maanden een vacature open. Niemand te vinden. "De thuiszorg heeft een slecht imago. Studenten denken dat je vooral billen wast, maar het is heel uitdagend. Je indiceert en doet alle medische handelingen zelf, je werkt enorm zelfstandig. Daar proberen we studenten ook warm voor te krijgen."