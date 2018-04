Blijf dromen bankzitter, denk aan Bob Jungels!

Ook van mij, toen ik nog koerste. Voor elke wedstrijd droomde ik wat hij gisteren deed. Ik zag mezelf winnend de meet passeren - ook al wist ik dat ik niet winnen ging. Sterker: ik wist dat ik niet eens winnen mócht. Want ik reed voor mijn kopvrouw, en niet voor mezelf. De kopvrouw, of in zijn geval kopman, die de wedstrijd winnen moest.

Maar je weet nooit. Je weet het tenslotte nooit! Als vanouds sleurde hij op kop, de man in zijn Luxemburgse trui. Ja, dat geluk heeft Bob Jungels nog wel: om zijn schouders hangt altijd het nationale kampioenstricot, omdat er nu eenmaal nauwelijks Luxemburgse wielrenners van klasse zijn. In dat rood-wit-lichtblauw dichtte hij zoals altijd een gat.

Vlak voor de top van La Roche-aux-Faucons had Jungels de man die hij pakken moest te pakken. En weet je wat, hij trok maar eens door. Reed hij weg, dan was hij een mooie springplank, voor zijn kopman Julian Alaphilippe. Reed hij niet weg, dan fietste hij er van achteren toch minstens weer een handvol renners af. Zo denkt een knecht. Zo werkt een knecht.

Tenzij, ja tenzij

Hij reed weg. Over de top ging de ketting op de grote plaat en deed Jungels wat hij zo goed kan: snoeihard rijden, met zijn neus in de wind. Op kop of in zijn eentje maakt feitelijk weinig verschil. In de stijl van Niki Terpstra - lange armen, lange benen, de rug zo horizontaal dat er een biertje op kan staan - bouwde hij seconde voor seconde zijn voorsprong op.

(Als intermezzo wil ik hier graag zeggen dat ik natuurlijk ook wel weet dat Bob Jungels een wielrenner van zeldzame klasse is. Eentje waarvan er weinig zijn, zo goed is hij. Hij heeft de pech, of beter, maakte ooit de keuze onderdeel van een razendsterke ploeg te zijn. Quick-Step wint dit voorjaar alles. Dat betekent, als je niet de allerbeste bent, bewust kiezen voor niet winnen, voor een leven als knecht. Tenzij... Ja, tenzij.)

Vlak voor de finishlijn geloofde hij nog steeds niet dat ze niet meer komen gingen. Hij ritste toch maar zijn shirtje dicht. Met één hand, onhandig frunnikend, het radiootje onder de stof zat in de weg. Geen risico. Niet vallen zo vlak voor de meet. Op de lijn deed hij beide handen wel omhoog. Een knie zwaaide naar buiten en direct weer naar binnen, slingerend balanceerde hij op zijn fiets - als iemand die niet gewend aan winnen is.