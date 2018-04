Blessures tegengaan? Sport door in je vakantie

Een verstuikte enkel behoort tot de grootste klachten waarmee de sporter urgent naar de huisartsenpost moet, maar ook de verdraaide knie komt vaak voor. Als er echt een breuk wordt geconstateerd, gaat het meestal om onderarm of pols.

De pieken in blessures volgen op momenten dat mensen lang hebben stilgezeten. Guido Vroemen, sportarts

“Dat verbaast mij allemaal niet”, zegt sportarts Guido Vroemen. Hij begeleidt topatleten en is sportarts bij zijn eigen Sport Medisch Adviescentrum Midden Nederland, in Amersfoort. “Die pieken volgen allebei op momenten dat mensen lang hebben stilgezeten. Deze maand werd het mooi weer en daarmee is de winterstop voor veel mensen definitief voorbij. In september zijn de grote vakanties afgelopen. Mensen zijn onttraind geraakt.”

De hardloper zal waarschijnlijk minder snel iets breken en ook al moet de wielrenner oppassen voor een val, het zal in deze maand vooral bij de spelsporten misgaan, vermoedt de sportarts. “Je reageert minder snel, je coördinatie is niet optimaal en je kunt minder goed corrigeren als een beweging verkeerd dreigt af te lopen.” De Nivel-cijfers ondersteunen die conclusie, want de meeste geblesseerden melden zich in het weekeinde, de dagen dat ze wedstrijden spelen.