Blauwe cakejes (met amandelen)

De regenboog heeft zelfs twee tinten: hemelsblauw en donker indigo. Dubbel lastig, want het geval wil dat blauw op eetgebied een vrij hopeloze kleur is. Blauw duidt immers al snel op schimmel. Bij blauwschimmelkaas is dat natuurlijk de bedoeling, maar in z’n algemeenheid betekent blauw voedsel: pas op, weggooien want dit is niet goed meer of zelfs ronduit giftig. Waarom denkt u dat de blauwalg blauw is? Da’s niet toevallig. Ook die gevaarlijke vlammetjes die onder het fonduestel uitpiepen zijn blauw.

'Pas op'

Allemaal categorie ‘pas op’. Mensen van de blauwe knoop zijn ongezellige geheelonthouders, juffers met blauw bloed zijn omhooggevallen snobs en van een snufje blauwzuur in de thee vielen ze bij Agatha Christie en consorten in bosjes dood neer. Je betaalt je blauw, ziet blauw van de kou of wordt bont en blauw geslagen. Nee, blauw is zelden goed nieuws. En áls er dan iets blauws te eten valt, is het nep. Denk aan blauwe M&M’s, smurfenijs bij de gelateria of blauwe muisjes op pasgeboren-jongensbabybeschuitjes.

© Karin Luiten

Hoho, roept nu de sterrenchef, wat dacht u van borage, die prachtige knalblauwe bloemetjes die menig chic bordje opfleuren? Moestuinierders kennen het als ruwharig komkommerkruid (borago officinalis), hoewel het in de verste verte geen familie is van de komkommer, die juist knalgele bloemetjes heeft. Maar dit terzijde. En blauwe bessen dan, hoor ik u vragen? Tja, die zijn eerder paars, zeker als u ze ergens in meebakt.

Ik weet het goedgemaakt. We maken lekkere cakejes en die versieren we met knalblauwe room en blauwe muisjes. Doe eens gek. En van mij mogen er ook blauwe bessen in, ook al is paars volgende week pas aan de beurt.