Black Monday 1987 was maar een blauwe maandag een ramp

In telefoonhoorns schreeuwende mannen in gekleurde jasjes. In het rond vliegende papieren. Paniek op Wall Street en op Beursplein 5. Zwarte computerschermen met voorbijschietende cijfers. Een Dow Jones-index die naar beneden duikelde, met maar liefst 22,6 procent. "Zwarte maandag. Koersval Wall Street overtreft 1929", kopte Trouw dertig jaar geleden op de voorpagina. "Europa volgt." De beurscrash van 1987 was een drama.

Lees verder na de advertentie

Maar wel een kortstondig drama. Mensen die vreesden voor een crisis en een diepe recessie zoals na de krach in 1929 kregen ongelijk. De crash van 1987 was een incident, een ongeluk op de beurs, dat uiteindelijk nauwelijks invloed had op de echte economie. Niet gek, want, zoals Trouw toen al analyseerde waren de economische vooruitzichten niet zo somber: "De groei is weliswaar bescheiden, maar de inflatie is onder controle en de winsten blijven ook aardig op peil".

Toch gebeurde dit allemaal niet zo maar. Een studie uit 2007 van de onderzoeksafdeling van de Fed, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, beschrijft hoe de beurshandel veranderde in de jaren voorafgaand aan de crash.