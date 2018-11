Black Friday is een blijvertje, maar hoe gunstig zijn die kortingen nou echt?

‘SPECTACULAIRE KORTING, OP=OP, TOT 50% KORTING OP HÉÉL VEEL!’ Dit soort krachttermen vliegen je de laatste dagen om de oren. Electronicazaken, supermarkten, telecomaanbieders, de kledingzaak om de hoek; de kans is groot dat er een speciale ‘Black Friday’-aanbieding is.

Black Friday komt uit de Verenigde Staten, waar winkels op de vrije dag na Thanksgiving de prijzen flink laten dalen om het begin van het kerstseizoen in te luiden. Waren er in 2015 nog 21 winkels die meededen volgens de website blackfridaynederland.nl, dat zoveel mogelijk aanbiedingen verzamelt, nu staan er al 166 op de site, van electronicazaken tot drogisterijen.

Bovendien rekken sommigen het koopjesfestijn tot maandag. In Rotterdam mogen winkels vrijdag tot middernacht open blijven en de metro rijdt een speciale Black Friday-dienstregeling. Outletcentrum Batavia Stad verwacht dit weekend zo’n 25.000 mensen, op een normale vrijdag verwelkomt het centrum zo’n 6000 mensen en in het Utrechtse winkelcentrum Hoog Catharijne staat vandaag een gigantische flipperkast waarmee bezoekers prijzen en kortingen kunnen winnen.

“Het begon als een retailfeestje voor winkels in de VS”, vertelt retaildeskundige Cor Molenaar. “Een paar jaar geleden claimde webwinkel Amazon het als internetfeestje.” En als iets online een vlucht neemt, waait het vrij gemakkelijk over.

Perfecte opening

Het koopjesfestijn voegt zeker iets toe voor Nederlandse winkeliers, zegt Molenaar. Zo verschuift de piek in de verkopen anderhalve week naar voren. “Als je in een vroeg stadium al door een deel van je voorraad heen bent, beperk je het risico dat je je spullen niet kwijtraakt in de rest van het seizoen.” Daarnaast is het volgens Molenaar de perfecte opening van het feestseizoen. “We zijn al een beetje warm gemaakt door de intocht van Sinterklaas en met een beetje geluk valt Black Friday ook samen met de storting van het salaris. Het geeft klanten alvast het feestgevoel, en ze zijn blij omdat spullen met korting kunnen kopen.” Molenaar weet het bijna zeker: “Black Friday in Nederland is een blijvertje.”

Ook Paul te Grotenhuis van brancheorganisatie INretail ziet Black Friday voorlopig wel blijven. “Natuurlijk hoeft niet iedereen alles in de uitverkoop te gooien. Hoe meer winkels meedoen, hoe minder je opvalt. Dus zet het naar je eigen hand. Als je herenkostuums verkoopt, maak er dan Black Tie Day van”, suggereert hij.

Maar hoe echt zijn die kortingen? Soms zijn aanbiedingen haast te mooi om waar te zijn. Misschien is dat ook wel zo, waarschuwt Gerard Spierenburg, woordvoerder van de Consumentenbond. “Wees voorzichtig en laat je niet meeslepen door het Black Friday-circus. Kijk goed bij andere winkels en vergelijk de prijzen.” Of de klant gepiepeld wordt met aanbiedingen, bijvoorbeeld doordat de winkelier de prijzen in de dagen voor Black Friday flink laat stijgen, kan Spierenburg niet met zekerheid zeggen. “Daar hebben we geen onderzoek naar gedaan. Maar winkels kijken natuurlijk vooruit, zoals bij alle feestdagen.” Enige geruststelling: “Een product dat afgeprijsd wordt van duizend euro naar vijfhonderd euro, moet volgens de wet op enig moment in de drie maanden ervoor die prijs van duizend euro gehad hebben.” Maar zie dat als nietsvermoedende koopjesjager maar eens te controleren.