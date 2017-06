Blaak dicht het gat met Vos en Van der Breggen

Niemand die na het NK wielrennen nog langer om Chantal Blaak heen kan. Zeker de nationale wielerbond niet.

Blaak bewees niet langer meer onder te doen voor de lichting Vos/Van der Breggen. In de beeldvorming dan toch. De renster die al zo lang tot haar eigen onvrede werd gezien als net-niet-goed-genoeg voor de absolute top in Nederland, rekende zaterdag in 's-Heerenberg met haar eerste nationale titel af met die eenzijdige afschildering. "Deze titel staat bovenaan."

Het zei voldoende, haar verbale uitbarsting nadat ze met een geslepen demarrage in de slotkilometers haar twee medekoplopers (Floortje Mackaij en uittredend kampioene Anouska Koster) op de glooiende omloop degradeerde tot figuranten. Geen renster of peloton die haar deze titel te elfder ure nog zou ontfutselen. Was het vergeten gewaande frustratie die zich openbaarde met haar gebalde vuist die de lucht boven haar wegsloeg? Daar leek het op.

Pissig, een ander woord was er niet om het gevoel van Blaak halverwege 2016 te omschrijven. Bondcoach Johan Lammerts, inmiddels technisch directeur bij de KNWU, liet de 27-jarige renster thuis voor de Olympische Spelen in Rio de Janeiro. Ze was zelfs niet opgenomen in de voorlopige selectie. Blaak noemde het de grootste teleurstelling in haar toch al lange loopbaan. "Toen ik hoorde dat ik er niet bij zat, ben ik wel even een paar dagen van slag geweest."

Alles klopte Het voelde onterecht, zei de boerendochter uit Zuidland (Voorne-Putten) die op haar achttiende professional werd. Een groot deel van het voorgaande seizoen was ingeruimd voor Rio: trainingen, wedstrijden, mindset. Alles klopte. Tot en met de uitslagen. Ze won de Ronde van Drenthe en Gent-Wevelgem, twee koersen uit de nieuwe Women's WorldTour. Verder stond ze op het podium van de Omloop Het Nieuwsblad (tweede) en werd zij derde in de Ronde van Vlaanderen. Van Leontien van Moorsel leerde ik vooral hoe ik moest leven voor mijn sport Lammerts gaf echter de voorkeur aan Ellen van Dijk en Annemiek van Vleuten als superknechten voor Marianne Vos en Anna van der Breggen. Op die keuze viel - na afloop - niet veel af te dingen nadat Van der Breggen de vierde Nederlandse werd die goud won op de Spelen, na Monique Knol (1988), Leontien van Moorsel (2000) en Marianne Vos (2012). Aan Van Moorsel heeft Blaak veel te danken, memoreerde de renster aan haar verblijf bij de ploeg Leontien.nl. "Zij leerde mij vooral hoe ik moest leven voor mijn sport. Van op tijd naar bed tot gezonde voeding. Daar was ik als nieuwkomer helemaal niet mee bezig. Daardoor heb ik behoorlijk snel de aansluiting met de top kunnen maken." Blaak rijdt sinds 2015 bij Boels-Dolman, een Nederlandse ploeg die steeds nadrukkelijker het vrouwenrennen dicteert. Blaak heeft sinds dit jaar gezelschap gekregen van olympisch kampioene Van der Breggen. Die twee bepaalden zaterdag samen met secondant Amy Pieters voor een groot deel het NK aangezien de enige echte concurrenten Van Dijk en Van Vleuten, met de tijdrit van woensdag in de benen, niet bij machte waren de koers naar hun hand te zetten. Vos zit met een gebroken sleutelbeen thuis. Daarmee was tevens de huidige makke van het Nederlandse vrouwenwielrennen blootgelegd: die van het gapende gat tussen de smalle top en het grote veld met anoniemen daarachter.

