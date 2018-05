Bizar, hoe we sporters aan een gedateerd dopingbeleid onderwerpen

Nee, een uitnodiging van Graig Reedie, de baas van het Wereldantidopingagentschap (Wada), om tijdens de lunch eens te komen praten over zin en onzin van het huidige dopingbeleid zit er niet in, lacht Paul Dimeo. Sportorganisaties zitten niet te wachten op kritische kanttekeningen van buitenstaanders, zo weet de Britse wetenschapper uit ervaring.

Twee jaar geleden werd hij gevraagd voor een speciale anti-dopingcommissie van USA Cycling, de Amerikaanse wielerfederatie. Maar nog voor hij zijn opwachting kon maken, werd hij al weer bedankt voor (nog niet) bewezen diensten. In een interview had Dimeo voorzichtige vraagtekens gezet bij de logica van het verbod op bepaalde middelen en dat viel niet in goede aarde: er mocht geen enkele twijfel ontstaan dat USA Cycling zero tolerance voorstond.

Geen genade voor dopingzondaars, de bedriegers die 'de geest van de sport' geweld aan doen: dat is het beeld dat internationale sportorganisaties graag uitdragen. Maar werkt het ook zo? Daar valt het nodige op af te dingen, aldus Dimeo in het recent verschenen boek 'The anti-doping crisis in sport', geschreven samen met de Deense hoogleraar Verner Møller.

Maar zijn dat dan tenminste de zwaarste gevallen, de echte valsspelers? Zoals de Keniaanse topatleet Asbel Kiprop lijkt te zijn, drievoudig wereldkampioen op de 1500 meter en onlangs in verband gebracht met epo? Was het maar waar, aldus de aan de Schotse Stirling University verbonden Dimeo. Volgens hem zijn nogal eens de verkeerden de klos.

Precieze gegevens over het aantal sporters dat jaarlijks wordt gestraft wegens doping zijn er niet. Wel is bekend dat het aantal dopingtesten met uitkomsten die als verdacht worden aangemerkt zo rond de 2 procent schommelt. "En dat is al jaren zo", zegt Dimeo.

Slordigheid in het lab

In zijn boek geeft hij een aantal saillante voorbeelden van sporters die slachtoffer werden van in het laboratorium gemaakte fouten, twijfelachtige wetenschap of gewoon slordigheid. Zoals, al wat langer geleden, de Britse middenafstandsloopster Diane Modahl, in 1994 geschorst na een positieve dopingtest. Gevolg, zo bleek later, van geklungel van de dopingcontroleurs, die dat halsstarrig bleven ontkennen.

Of, recenter, de Noorse skiester Therese Johaug die in 2017 werd geschorst voor het gebruik van een door haar arts verstrekte lippenbalsem, die een kleine hoeveelheid van een verboden middel bevatte.

Hoe langer je naar het systeem kijkt, hoe meer bizar het eigenlijk wordt Paul Dimeo

Uitgangspunt van het anti-dopingbeleid is immers dat de atleet en niemand anders verantwoordelijk is voor alles wat er in haar of zijn lichaam terecht komt. Aan 'per ongeluk' hebben de dopingauthoriteiten vaak nauwelijks boodschap, ook al zijn de gevolgen van een positieve test voor de betrokken sporter verregaand. Dimeo: "De vraag is: welk doel dient anti-dopingbeleid dan eigenlijk?"

Weinig effectief en vaak niet echt rechtvaardig, dat is het beeld dat opduikt uit Dimeo's betoog over het anti-dopingbeleid. Terwijl het tegelijkertijd wel het nodige van topsporters eist. Eenmaal op een bepaald niveau moet hij of zij het hele jaar beschikbaar zijn voor een dopingtest; van dag tot dag moet hij aangeven waar en wanneer een dopingcontroleur langs kan komen om een sporter een plas te laten doen of bloed af te nemen. Staat de controleur voor de deur van huis of hotelkamer, dan mag de sporter die de toegang niet weigeren. Plassen moet in diens aanwezigheid; de controleur moet met eigen ogen de urine het lichaam van de sporter zien verlaten.