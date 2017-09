Bisschop Tutu schrijft Aung San Suu Kyi: 'Spreek je uit voor de Rohingya'

Nobelprijswinnaar Tutu schrijft dat hij Aung San Suu Kyi, die net als hij een Nobelprijs voor de Vrede kreeg, altijd heeft bewonderd. In zijn brief noemt hij haar een ‘zeer geliefde zuster’. Tutu had eigenlijk gezworen dat hij over maatschappelijke zaken zijn mond zou houden, nu hij oud en gepensioneerd is. Maar het ‘diepe verdriet’ dat hij voelt om het lot van de Rohingya-bevolking in Burma dwingt hem zijn eed te verbreken, schrijft Tutu.

Lees verder na de advertentie

We bidden dat je weer moedig zult zijn, Aung San Suu Kyi Desmond Tutu

“Jarenlang had ik een foto van jou op mijn bureau staan”, schrijft hij haar. “Jij symboliseerde rechtvaardigheid.” Maar nu Tutu de beelden van het lijden van de Rohingya ziet, is hij meer dan bezorgd. “Als de politieke prijs van je verheffing naar het hoogste ambt in Burma je zwijgen is, dan is die prijs zeker te hoog”, schrijft Tutu haar. “Het is voor een symbool van rechtvaardigheid ook ongerijmd om een land te leiden dat nalaat de waardigheid van zijn gehele bevolking te erkennen en beschermen. Dat is geen vrij land.”

Tutu spoort Aung San Suu Kyi aan om alsnog in beweging te komen. “We bidden dat je weer moedig zult zijn. We bidden dat jij je uitspreekt voor gerechtigheid.”

De wereld kijkt ongerust naar een exodus van inmiddels van 233.000 Rohingya naar buurland Bangladesh. De moslim-minderheid vlucht voor escalerend geweld in hun thuisland in het westen van Burma. De ongerustheid zwol aan omdat leider Aung San Suu Kyi over het geweld bleef zwijgen.

Bisschop Tutu's brief © Foto Facebook

Tutu was niet de eerste Nobelprijs-winnaar die de Burmese leider aanvalt op haar beleid. Ook de Pakistaanse Malala Yousafzai heeft deze week al kritiek geuit. "De wereld wacht op actie", zei zij.

Terroristen Toen deze week Aung San Suu Kyi uiteindelijk sprak over de Rohingya, sprak zij niet de eenduidige afkeuring van legergeweld waarop westerlingen gehoopt hadden. Op de beschuldiging dat het leger mijnen plaatst bij de grens, had haar woordvoerder al geantwoord: "Wie kan weten of die niet door de terroristen zijn gelegd?" De mijnen zijn mogelijk bedoeld om te voorkomen dat gevluchte Rohingya naar het land terugkeren. Een verdere polarisatie tussen moslims en boeddhisten ligt op de loer. Beide groepen worden opgestookt door fanatiekelingen. Een groot deel van de boeddhistische bevolking kijkt neer op de Rohingya, die zij als illegale immigranten uit Bangladesh zien. Veel Rohingya zijn geen staatsburger, terwijl ze er al vele generaties wonen. Het is niet duidelijk of Suu Kyi deze visie deelt. Over de Rohingya deed zij alleen enkele algemene uitspraken.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.