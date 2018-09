Bisschop De Korte: Blijf trouw aan de kerk!

“In deze dagen van crisis wordt onze verbondenheid met de kerk op de proef gesteld”, schrijft de bisschop, wijzend op het meest recente nieuws over het wereldwijde misbruikschandaal in de katholieke kerk. Minstens duizend minderjarigen in Pennsylvania zijn misbruikt door minstens driehonderd geestelijken. De kerkelijke leiding daar hield hen de hand boven het hoofd. De paus zei tijdens zijn recente reis door Ierland zich ervoor te schamen, maar hij zelf werd er ook van beschuldigd dat hij wist van misbruik door een hoge Amerikaanse geestelijke, maar daar niks mee deed.

Slachtoffers hebben De Korte verteld dat hun pijn weer werd opgerakeld door deze berichten. Gelovigen - ‘niet weinig’ volgens De Korte - zijn verdrietig om al die negatieve publiciteit over hun kerk. Ze schamen zich en twijfelen soms wat zij zelf nog in de kerk doen die al zoveel Nederlandse katholieken hebben verlaten.

Nu wij voor de Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan niemand worden gemist Gerard de Korte

De Korte roept ze op te blijven. “Mag ik u vragen juist nu het lastig is, trouw te blijven? Nu wij voor de Kerk een uitermate moeilijke tijd beleven, kan niemand worden gemist.”

De bisschop heeft de boodschap aan alle parochies in zijn bisdom gestuurd, met de vraag die in de vieringen in het weekeinde voor te lezen, of die anderszins door te geven aan hun parochianen. Hij doet dit volgens zijn woordvoerder als plaatselijke bisschop; hij heeft er niet over overlegd met zijn collega’s in andere bisdommen. “Iedere bisschop heeft een eigen benadering en toon. Je wilt ook weleens zelf iets naar voren brengen”, zegt de woordvoerder.

In Nederland werd in 2010 bekend dat minderjarigen ook hier door rooms-katholieke geestelijken zijn misbruikt. De commissie-Deetman deed er onderzoek naar. De Korte schrijft dat alle maatregelen die Deetman voorstelde zijn opgevolgd. ‘Een groot aantal maatregelen’ is genomen om slachtoffers erkenning te geven en te voorkomen dat er nieuwe slachtoffers worden gemaakt. Alertheid blijft volgens de bisschop nodig, maar hij heeft ‘de vaste overtuiging dat onze kerk in Nederland een veiliger plek is dan in het verleden, met name ook voor kinderen en jongeren.’