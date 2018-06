Biri: niet voor puristen, maar wat zou het?

Mais is dan geen smaakbom, het maakt bier wel lekker licht drinkbaar, en dat is op een warme dag erg welkom.

Bierpuristen, blader maar verder. Want we gaan het hebben over zomerbieren. Dat is niet eens een officiële bierterm, dus daar beging ik meteen al een faux-pas. Met zomerbieren bedoel ik Corona-achtige biertjes: frisse pilseners die je, vaak met een limoentje, uit een doorzichtig flesje drinkt. Voor sommige bierliefhebbers staat het drinken van een Corona in moreel opzicht ongeveer gelijk aan het doodmartelen van een pasgeboren lammetje.

Wat is er dan zoal mis mee? Nou, dat flesje oogst bijvoorbeeld hoon: zonlicht is funest voor bier, dus dan ga je je bier toch niet in licht glas bottelen? Bovendien wordt Corona niet alleen met gerst, maar ook met mais gebrouwen, en dat geldt als goedkope, smakeloze vulling. De Amerikaanse vereniging van ambachtelijke brouwers publiceerde zelfs een zwarte lijst van ‘foute brouwerijen’, die zich aan zulke additieven bezondigen.