Biologische paprika's (gevuld met dito meiknolletjes)

Meiknollen zijn die leuke half witte, half paarse knolletjes, die ondanks hun naam ook volop te koop zijn in de herfst, al zult u er in de reguliere supermarkt tevergeefs naar zoeken. Schillen hoeft niet, tenzij het taaie ouwe rakkers zijn.

'Biologisch - eigenlijk heel logisch'. Bestaat die reclameslogan nog? vroeg ik me ineens af. Feit is dat biologisch inderdaad steeds vanzelfsprekender is geworden. Waar je vroeger aangewezen was op geitenwollensokkenwinkels met obscure groentetassen vol altijd en eeuwig dezelfde knollen, puilen de supermarkten nu uit van biologisch aanbod. Ooit wilden ze er niet aan, want klanten vonden het toch allemaal te duur, maar kennelijk zijn wij veranderd of zijn de prijsverschillen kleiner geworden, nu zelfs de Lidl stunt met biologische groenten.

Dat biologisch gezonder is, heeft nog niemand kunnen aantonen

Had u al meegekregen dat we midden in de Bio10daagse zitten? Anderhalve week lang, van 14 tot en met 23 september, staat biologisch eten extra in het zonnetje bij supermarkten, speciaalzaken en natuurlijk bij de boer zelf. Speciaal voor iedereen die begaan is met dierenwelzijn, milieu, en/of de planeet. Maar wie is er nu tegen biodiversiteit, met extra vogels, vlinders en bijen? En wie wil er nou níet dat onze voedselbodems vruchtbaar blijven voor ons nageslacht? Horen kippen en koeien niet blij in de wei? En zijn lieveheersbeestjes niet oneindig veel sympathieker dan gifspuiten? Nou dan.

Dit gezegd hebbende gaat u van mij niet horen dat biologisch gezonder is, dat heeft namelijk nog nooit iemand kunnen aantonen. Ook durf ik echt niet te beweren dat het lekkerder is. Treurig voorbeeld zijn de heerlijke smaakaardbeien van een toegewijde kweker uit Brabant die mijn winkel in Amsterdam plots verving door biologische exemplaren uit Noord-Holland. Want de hele winkel ging biologisch. Leuk bedacht, maar de zomerkoninkjes waren voortaan zuur en onooglijk. Nee, biologisch is heus niet zaligmakend. En dan zijn er ook nog die notoire pretbedervers die steeds maar weer zeggen dat we de hele aardbol écht niet kunnen voeden als we met z'n allen overstappen op alleen nog maar biologisch. Het is potjandrie ook allemaal niet eenvoudig. Wél lekker eenvoudig daarentegen is dit recept.

Zelf maken? Nodig voor 4 personen:

4 rode paprika's

3 middelgrote meiknollen (± 750 g totaal)

50 g hazelnoten

125 g bleu d'Auvergne

50 g boter

handje peterselie

nootmuskaat

wat olijfolie

zout & peper uit de molen Oven voorverwarmen op 200 °C. Snij de meiknol in zo klein mogelijke blokjes. Smelt de boter in een hapjespan en bak de blokjes in 20 minuten op middelhoog vuur onder regelmatig omscheppen gaar en hier en daar licht gekarameliseerd. Snij intussen de paprika's in de lengte doormidden, maar laat de steel eraan, dat ziet er leuk uit. Leg in een ingevette braadslee. Rooster de hazelnoten in een drupje olie goudbruin in een koekenpan. Laat iets afkoelen en hak in stukjes. Verbrokkel de blauwe kaas. Breng de meiknol op smaak met zout, peper, versgeraspte nootmuskaat en fijngehakte peterselie, en schep de noten en kaas erdoor. Verdeel de hele boel over de paprika's. Dek de braadslee af met folie en zet 30 minuten in de oven. Verwijder het folie en geef ze nog ± 10-15 minuten tot de paprika's mooi zacht zijn. Bestrooi uit de oven met nog wat peterselie. Meer Koken met Karin? Bekijk hier eerdere recepten.

