Binnenkort is vervroegd vrijlaten geen automatisme meer

De woorden die de rechtbank in 2011 koos toen Micheal P. werd veroordeeld voor een dubbele verkrachting en een reeks gewelddadige afpersingen, liegen er niet om. Hij handelde bruut en mensonterend toen hij in Nijkerk twee minderjarige meisjes onder bedreiging van een wapen verkrachtte. Later schepte hij op over ‘een droom die is uitgekomen’. “De rechtbank is van oordeel dat de samenleving zo lang mogelijk tegen verdachte moet worden beschermd”, concludeerde de rechter.

Maandagmiddag werd P. (27) aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Anne Faber. De 25-jarige vrouw verdween anderhalve week geleden tijdens een lange fietstocht rond haar woonplaats Utrecht. Hoe hij in beeld kwam, wil de politie niet verder specificeren dan ‘via onderzoeksinformatie’. Wel is bekendgemaakt dat P. in Altrecht Aventurijn, een forensisch-psychiatrische kliniek in Den Dolder, verbleef.

Dinsdag doorzocht de politie de kamer van P. Ook ging de zoektocht naar Faber door. Dat concentreerde zich op de bossen rond Den Dolder, vooralsnog zonder resultaat.