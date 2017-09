Binnen een uur in Sidney? Neem de raket

Met de BFR, dat staat voor 'Big Fucking Rocket', moet het mogelijk zijn om binnen een een mum van tijd iedere stad op de wereld te bereiken. De meeste tripjes duren zelfs minder dan dertig minuten, vertelde Musk vandaag tijdens een ruimtevaartcongres in Australië.

De BFR, met plaats voor 100 passagiers, moet eigenlijk dienst doen als transportmiddel naar Mars. Maar Musk wil de raket ook op aarde laten vliegen.

Als voorbeeld toont hij een impressiefilmpje waarin is te zien hoe passagiers in New York met een boot naar een lanceerplatform varen om een halfuur later in Shanghai op een ander platform te landen. Met het vliegtuig duurt die reis zo'n 15 uur. De BFR haalt een maximumsnelheid van 27.000 kilometer per uur. SpaceX experimenteert al langer met raketten die kunnen landen op drijvende platforms.

Het bedrijf bevoorraadt ruimtestation ISS en brengt satellieten in een baan rond de aarde. Musk wil met zijn SpaceX ook naar de maan. Volgens hem moet de BFR rond 2024 de eerste mensen naar Mars kunnen brengen.

Musk. “Ik ben er vrij zeker van dat we dit ruimteschip in vijf jaar klaar kunnen hebben en kunnen lanceren.”

Doordat SpaceX nu met één systeem werkt - en daarmee de kosten drukt - hoeft vliegen met de 'Big Fucking Rocket' niet per se duurder uit te pakken dan een 'normaal' vliegticket, beweerde Musk op het congres.

Daar spraken ook andere consortiums hun Mars-ambities uit.

Vliegtuigbouwer Lockheed Martin heeft samen met de NASA vergevorderde plannen voor een basiskamp dat in een baan rond Mars vliegt. Daarbij moet een aparte raket vier astronauten van en naar Mars vervoeren. Naar verwachting moet dit rond 2030 werkelijkheid worden.