BinckbankTour is voor Dumoulin opmaat naar wereldtitel

De winnaar van de Ronde van Italië kneep zich wekenlang af op trainingsstage. Want Dumoulin wil na een verplichte rustperiode nog een keer naar het allerhoogste grijpen. De BinckbankTour, de nieuwe naamgever voor de Ronde van de Benelux deze week, moet de opmaat worden naar een wereldtitel volgende maand in Noorwegen.

Lees verder na de advertentie

Dumoulin heeft aan niets ingeboet. Of het moet zijn vetpercentage zijn. De tijdrit dinsdag in de BinckBankTour positioneerde hem in een kansrijke positie voor het eindklassement komende zondag. De 26-jarige Limburger werd derde op zijn specialiteit. "Ik ben hiermee tevreden", zei hij uitrijdend bij de teambus.

De omstandigheden waren overigens verre van ideaal. De regen maakte van het klinkerparcours door het centrum van Voorburg een glijbaan, meende de Giro-winnaar. "Het heeft weinig zin om dan overdreven risico's te nemen. Ik heb maar een beetje de randjes opgezocht. Maar dat was om mijzelf even te testen."

Als ik nu als een natte krant in de rondte rijd, is er geen zak aan. Daar heb ik alleen mijzelf mee

Balans noodzakelijk "Ik heb de afgelopen weken heel hard gewerkt", motiveerde Dumoulin zijn afgetrainde gelaat en dito lichaam. "Tien dagen op hoogtestage geweest en ik heb thuis heel veel getraind." Anderen verstaan wellicht iets anders onder het begrip rust. Maar twee maanden geen wedstrijden na wat een intensieve Giro was, is louter noodzaak op dit niveau wil je jezelf niet voorbij galopperen. Tegelijkertijd is een gedwongen pauze een lastige uitdaging, merkte Dumoulin op. "Ik vind fietsen en winnen gewoon heel erg leuk. Dus waarom zou ik er met de pet naar gooien? Als ik nu als een natte krant in de rondte rijd, is er geen zak aan. Daar heb ik alleen mijzelf mee." De balans tussen beide maakt een planning noodzakelijk. Dumoulin kijkt deze week met een schuin oog naar het WK straks in Bergen. "De Binckbank is een doel op zich. Ik wil hier graag goed voor de dag komen. Tegelijkertijd staat deze week in het teken van het WK in september."

Zoete smaak Het woord 'winnen' heeft inmiddels een zoete smaak gekregen in Dumoulins mond. De Giro heeft onmiskenbaar wat in hem losgemaakt. Het WK is weliswaar zijn uitgesproken ambitie, alles wat tussen nu en september op zijn weg komt is voedsel voor zijn honger. "Ik koers om te winnen. Als ik naar straks naar Canada ga dan is het voor de zege. Zoveel kansen krijg je niet als je alles op een ding zet." Een wereldtitel is echter van een andere orde dan de Grand Prix' van Montréal en Quebec. Dumoulin werd in 2015 derde op het WK en vorig jaar tweede op de Olympische Spelen. Het is een hiaat dat de beste tijdrijder van de wereld graag zou zien opgevuld met een gouden medaille. "Ik heb zoveel ervaring onderhand dat ik tussen deze en die in Bergen niet nog een tijdrit moet rijden om daar vertrouwen uit te halen. Ik weet wat ik moet doen om goed te zijn." En het is niet gezegd dat Dumoulin zich louter op de mondiale tijdrittitel richt. Hij is in de wegwedstrijd zeker net zo'n grote kanshebber. "Misschien wel", lachte Dumoulin veelzeggend.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.