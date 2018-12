BinckBank komt in Deens-Chinese handen

Het Nederlandse BinckBank laat zich overnemen door Saxo Bank uit Denemarken. Beide bedrijven bieden online diensten voor beleggers aan. Ze verwachten dat de fusie veel schaalvoordelen oplevert.

Indirect komt BinckBank in Chinese handen. In september maakten de Denen namelijk bekend dat de Chinese autobouwer Geely Holding Group een meerderheidsaandeel in de investeringsbank neemt. China vindt westerse fintech-bedrijven interessant vanwege de technologische kennis.

BinckBank is opgericht in 2000 en heeft de merken Binck en Alex. Het vermogen dat Binck voor klanten beheert, kwam in het derde kwartaal van dit jaar uit op 1013 miljoen euro. In de eerste negen maanden van dit jaar behaalde Binck een resultaat na belastingen van 27,6 miljoen euro. De ‘online broker’ is niet alleen actief in Nederland, maar ook in België, Frankrijk, Italië en Spanje.

Fintech avant la lettre

Het in Kopenhagen gevestigde Saxo werd in 1992 opgericht en kwam zes jaar later met z'n eerste online handelsplatform. Daarmee was Saxo naar eigen zeggen ‘fintech’ nog voordat het woord bestond. Saxo is actief in zestien landen en heeft onder meer kantoren in Japan, China en de Verenigde Arabische Emiraten.

Het Nederlandse hoofdkantoor van BinckBank in Amsterdam zal als knooppunt fungeren voor de mid-Europese markt. In Nederland en België blijft de merknaam BinckBank bestaan. In Frankrijk en Spanje wordt nog bekeken hoe de merknaam het beste kan worden gebruikt. In Italië is het de bedoeling dat de merknaam Saxo wordt gebruikt.

Chauffeurs staan bij de taxi's van Geely, die gebaseerd zijn op de ‘London cab’. De Chinese taxi's zijn niet zwart maar ‘champagne-goud’. © REUTERS

Saxo Bank werd bij de recente overname door de Chinese Geely-groep gewaardeerd op 1325 miljoen euro. Bij deze transactie werd Daniel Donghui Li, de financiële topman van Geely, benoemd tot bestuursvoorzitter van Saxo Bank. Li is onder meer betrokken geweest bij de overname van de Zweedse autoproducent Volvo door Geely. In september zei Li dat de technologieën en diensten van Saxo Bank effectief kunnen worden uitgerold over Azië.