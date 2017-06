Bilderbergconferentie zet Trump op het menu

Die evaluatie van Trumps eerste paar maanden in het Witte Huis komt niet van de man zelf; Donald Trump staat niet op de gastenlijst. Zijn nationaal veiligheidsadviseur, Herbert McMaster, zijn assistent Christopher Liddell en minister van economische zaken, Wilbur Ross, wel. Maar of die spreken of alleen toehoren, is onbekend. Een agenda is er wel, maar wie waar zijn licht over laat schijnen - en wat hij zegt - is het geheim van Bilderberg.

De conferenties zijn genoemd naar het Bilderberghotel in Oosterbeek, waar prins Bernhard in 1954 de eerste bijeenkomst organiseerde. De relaties tussen de VS en Europa waren moeizaam in die dagen en Bernhard wilde daar verbetering in brengen. In Korea woedde oorlog en de Amerikanen mopperden dat zij die uitvochten in naam van het Westen, terwijl de Europeanen achteroverleunden. De Europeanen op hun beurt, vonden de Amerikanen maar arrogant en tuk op oorlog.

Bullets, bytes and bucks En dat klinkt als een verre echo van de huidige spanning tussen beide vrienden. Tijdens de Navo-top in Brussel vorige week wees de Amerikaanse president er geërgerd op dat de Europeanen ongehoord hebben bezuinigd op hun defensie, en zijn land nu laten betalen voor hun verdediging. De Europeanen hoorden hem aan en dachten er het hunne van. Nadat Trump zondag het vliegtuig naar huis had genomen, concludeerde de Duitse bondskanselier Merkel dat de Europeanen hun lot maar wat meer in eigen hand moesten nemen. Koning Wil­lem-Alexan­der is present, net als DNB-directeur Klaas Knot en ING-topman Ralph Hamers Merkel is niet in Chantilly de komende dagen, dus wellicht spreekt Navo-topman Jens Stoltenberg - wel op de gastenlijst - over agendapunt nummer drie: het trans-atlantische defensieverdrag, kogels, bytes en poen (wat in het Engels mooi allitereert: bullets, bytes and bucks). De Nederlandse minister van defensie Hennis is er in ieder geval om met hem van gedachten te wisselen. Zij reisde, net als koning Willem-Alexander, DNB-directeur Klaas Knot, ING-topman Ralph Hamers en de Leidse economieprofessor Victor Halberstadt, af naar de VS voor wat Europees-Amerikaanse relatie-onderhoud.

Milieu noch klimaat Een laatste, opmerkelijke, Nederlandse gast is Boyan Slat. De 23-jarige uitvinder, nummer veertien in Trouws Duurzame 100, dankt zijn uitnodiging aan zijn inspanningen om de oceanen te verlossen van plasticsoep. Het milieu, noch het klimaat staan overigens op het programma van de conferentie. Dat het onderwerp toch langskomt lijdt geen twijfel. Naar verwachting trekt Donald Trump zijn land vanavond terug uit het Klimaatverdrag van Parijs. Het laatste agendapunt 'actualiteiten' biedt vast uitkomst. Een opmerkelijke, Nederlandse gast is Boyan Slat. Een 23-jarige uitvinder en nummer veertien in Trouws Duurzame 100. Als ze daar is aangeland, wat heeft de Europees-Amerikaanse elite dan allemaal al besproken? Welke kant het op moet met de Europese Unie, of globalisering kan worden afgeremd, de informatieoorlog, populisme, kernwapens, de posities van Rusland en China en de situatie in Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De deelnemers hebben er tot en met zondag de tijd voor.

