Bijzondere week Van der Hoorn eindigt in mineur

Met een rake treffer gooide Taco van der Hoorn zijn lege blikje fris in de tas van de soigneur. “Misschien is dit niet het moment om mij vragen te stellen”, zei de jonge Nederlander ontgoocheld.

Lees verder na de advertentie

Het mierzoete vocht droop langs zijn mondhoeken en over zijn kin op de gortdroge kasseien halverwege de Muur van Geraardsbergen. Vloekend zocht de 24-jarige Van der Hoorn steun bij zijn verzorger naast hem. Wat hij trof, was vooral onbegrip. Niemand die zijn ongeluk had gezien in aanloop naar de laatste klim in Geraardsbergen. Hij verspeelde er een mooie uitslag mee.

Deze BinckBank Tour had de bemoediging moeten zijn voor de coureur van het bescheiden Roompot-Nederlandse Loterij. Zondagochtend, voor de start van de zevende en laatste etappe, stond de Rotterdammer derde in het algemeen klassement. Het was de vrucht van zijn ritwinst van vorige week woensdag, toen hij de sprinters verraste. Er lonkte uitzicht op meer.

“Ik ga in de finale twee keer op mijn bek. De laatste keer was er één te veel”, jammerde Van der Hoorn, die gehoopt had de BinckBank Tour met een plek bij de eerste vijf te kunnen afsluiten.

“Ik ben nog twee keer teruggekomen in de groep met kanshebbers. Maar op de laatste kasseistrook zat ik te ver van achteren. Ik zat in het wiel van Yves Lampaert (Belgisch kam­pioen, red.) en die liet een gat vallen. Daarmee was het gedaan met mijn kansen.”

Seizoen van uitersten Op de Vesten, zoals het eerste deel van de roemruchte Muur van Geraardsbergen heet, kwam Van der Hoorn uiteindelijk 36 seconden na ritwinnaar Michael Matthew boven. Hij werd 24ste in de rituitslag. De frustratie zat diep. Zijn gezicht had een compleet andere uitdrukking dan woensdag, toen hij met zijn handen op zijn helm zijn ongeloof en euforie probeerde te temperen. Van der Hoorns seizoen is er een van uitersten. De boomlange coureur keerde vorige week pas terug op het hoogste niveau, nadat hij maandenlang noodgedwongen moest revalideren. Hij hield aan een val op zijn crossfiets in november een whip­lash en hersenschudding over. Hij noemde zichzelf een kasplantje, aangezien hij aanvankelijk tot niet veel meer in staat was dan op bed liggen. Zes maanden later kon Van der Hoorn nog niet veel meer dan kleine rondjes rijden op zijn stadsfiets. Nadat hij een terugslag kreeg, dacht hij zelfs heel even aan opgeven. “Het ging echt niet meer”, keek hij afgelopen week terug op die zware periode. Hij begon met wandelen en merkte twee maanden terug zowaar wat progressie.

Mooiste overwinning Michael Boogerd, ploegleider bij Roompot, noemde de overwinning van woensdag van Van der Hoorn zonder schroom de ‘mooiste overwinning in het vierjarige bestaan van de ploeg’. Van der Hoorn stond niet eens op de lijst van renners voor de BinckBank Tour, bekende Boogerd eerder. Vandaag had de negatieve emotie na afloop de overhand bij de jonge coureur. Van der Hoorn merkte niet dat routinier Lars Boom hem in het voorbijrijden een klein bemoedigend tikje op zijn rug gaf. “Waar is de bus?”, vroeg Van der Hoorn hijgend. De verzorger wees naar de nauwe steeg achter de finishstreep waardoor de renners het drukke oude centrum konden ontvluchten. Het was het enige waarvoor Van der Hoorn nog de puf leek te kunnen opbrengen: weg van deze plek en de bittere teleurstelling.