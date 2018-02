Bijzondere handdruk tijdens openingsceremonie Olympische Spelen

Het waren natuurlijk twee dubbelgangers van de Amerikaanse en Noord-Koreaanse presidenten die zich op de perstribune laafden aan de aandacht van tientallen fotografen en journalisten die een foto wilden maken. Op de tribune konden de replica’s rustig hun gang gaan. De organisatie was duidelijk niet berekend op twee lolbroeken die een statement wilden afgeven en lieten ze minutenlang passeren.

Het was sowieso een politiek beladen openingsceremonie van de Spelen, vandaag in de Zuid-Koreaanse bergregio Pyeongchang. Niet alleen zat Amerika’s vicepresident Mike Pence drie stoelen af van Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider. Nee, het ging ook om de opkomst van de twee Korea’s, onder de ‘unificatievlag’ van Korea.

Vicepresident Mike Pence had een plekje vlak voor Kim Yo Jong tijdens de openingsceremonie. © REUTERS

In het wit, met twee vlaggendragers en kort nadat ze een gezamenlijke selfie hadden gemaakt, liepen de twee landen als een over het middenterrein van het relatief kleine stadion dat gevuld was met 35.000 mensen. Bovendien vond op de eretribune een bijzondere handdruk plaats: Kim Yo-jong schudde de hand van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. De Noord-Koreaanse is de eerste in haar familie die ooit naar het zuiden is afgereisd.

Het hoorde allemaal bij de boodschap van vrede die IOC-voorzitter Thomas Bach wil uitdragen met de Spelen. Maar de schone schijn in het stadion, net als de talloze vlaggetjes met daarop een plaatje van de twee landen verenigd op de pleinen daaromheen, konden niet verhullen dat er geen daadwerkelijke uitweg in het conflict in zicht is. Gisteren, op de dag dat de Noord-Koreanen met veel bombarie werden verwelkomd in het olympisch dorp, hield Noord-Korea ook een militaire parade in eigen land, een duidelijk signaal dat de vrede niet getekend is.

Trump en Kim Jong-un werden in het stadion in Zuid-Korea uiteindelijk met zachte hand naar de uitgang geloodst. De ceremonie werd er niet door verstoord. Op de eretribune spraken zus Kim Yo-jong en Pence niet met elkaar.

De Nederlandse atleten tijdens de openingsceremonie. Voorop vlaggendrager Jan Smeekens. © REUTERS

Noord-Koreaanse cheerleaders met de unificatievlag. © REUTERS