Bijstandsgerechtigde ziet solliciteren niet als plicht

Gemeenten laten veel mensen met een bijstandsuitkering met rust. Daardoor kan het dat ruim 60 procent van de bijstandsgerechtigden denkt dat hij of zij geen sollicitatieplicht heeft. In werkelijkheid heeft maar 10 procent een ontheffing van de die plicht. Die ontheffing krijgen ze meestal vanwege een dringende reden, zoals ziekte, weet Divosa, de vereniging van gemeenteambtenaren die werken bij de sociale dienst. Bij een klein deel betreft het alleenstaande ouders met een kind onder de vijf jaar.

Staatssecretaris Tamara van Ark van sociale zaken vindt het verschil tussen het aantal mensen dat een ontheffing heeft en het aantal dat denkt niet te hoeven solliciteren 'opmerkelijk groot en zorgelijk'. Dat weinig bijstandsgerechtigden een plicht voelen om te gaan werken, sluit wel aan bij eerder onderzoek waarin ongeveer de helft van de werkzoekenden in de bijstand aangaf nogal wat belemmeringen te zien om te solliciteren. Met name vanwege hun lichamelijke of geestelijke gezondheid.

In 2017 nam voor het eerst in jaren het aantal bijstandsgerechtigden af met 1,4 procent. "Dat is vrij laat", vindt Divosa. Al reageert de bijstand altijd met enige vertraging op een dalende werkloosheid. Mensen met een WW-uitkering profiteren eerder van een aantrekkende economie.

Het aantal officiële ontheffingen van de arbeidsplicht in de bijstand is de afgelopen jaren afgenomen. Van 24 procent in 2012 naar 10 procent vorig jaar. Dat komt grotendeels doordat het totale aantal mensen in de bijstand tot 2017 groeide. Vooral met mensen die eigenlijk direct weer aan het werk zouden kunnen, mits er passende vacatures zijn.

Uitstromen

Als mensen de bijstand uitstromen, is dat vooral doordat ze werk hebben gevonden. In 38 procent van de gevallen is een baan de reden, 5 procent gaat studeren. Bij 10 procent van de mensen die de bijstand verlaten, heeft de gemeente zelf ingegrepen. Zij neemt de uitkering af omdat de mensen niet verschijnen op reïntegratiegesprekken of weigeren mee te werken aan scholing of een baan, of omdat ze weigeren informatie te verstrekken.

Van de bijstandsgerechtigden die wel weten dat ze actief moeten proberen een baan te vinden, zegt toch ruim de helft niet naar werk te zoeken. Vorig jaar hebben gemeenten 500 keer een waarschuwing gegeven voor het niet voldoen aan de arbeidsverplichting, blijkt uit recent onderzoek van het CBS in opdracht van het ministerie van sociale zaken. Dat is niet veel vergeleken met het aantal waarschuwingen voor het niet naleven van de informatieplicht, zo'n twaalfduizend keer in 2017.