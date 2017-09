Bijna zindelijk

Gisteren las ik nog over de verstopping van het Londens riool door de ‘Giant Fatberg’. Een sprookjesachtige naam voor een gigantische ophoping van versteend vuil; etensresten, tampons, condooms en vooral luiers en luierdoekjes. Als vuilwitte fossielen liggen ze in de groezelige korst. Grof geschat hebben wij er in het korte leven van onze oudste 4500 pampers doorheen gejaagd en een veelvoud daarvan aan doekjes.

Alle reden om opgelucht uit te zien naar het einde van het luiertijdperk. Maar de naderende zindelijkheid brengt ook iets anders mee. Het besef dat al die kilo’s poep die de afgelopen tweeënhalf jaar door mijn handen gingen mijn leven veranderden. Die verandering laat zich nog het best omschrijven als een variant op de roze wolk, die zachte waas die nieuwe moeders omhult als een vriendelijk filter tussen hen en de wereld.

Bruine wolk Mijn wolk is niet roze, maar bruin en er is geen verzachtend filter, wel een scherpe alertheid. Mijn neus is zo gespitst op stank dat ik overal verrotting ruik. Ik heb een zesde zintuig ontwikkelt voor uitwerpselen, afval, onverteerde resten. Niet alleen die van mijn eigen kinderen, ook die van de stad, de zee, het leven in het algemeen. De poeplucht maakt de schoonheid er niet minder om, integendeel. We zijn gewend ‘de binnenkant’ te associëren met wat mooi en schoon is. Diep van binnen zijn mensen goed. Ruwe bolster blanke pit. Het gaat om de binnenkant. Dat laatste kan nog altijd waar zijn, maar de binnenkant, die stinkt. Dit klinkt misschien wat somber allemaal, maar dat is het niet, die bruine wolk doet me goed. Ik sta zekerder in de wereld. Ik vertrouw op mijn neus en de poeplucht maakt de schoonheid er niet minder om, integendeel.