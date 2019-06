Bijna zeventig gewonden nadat duizenden demonstranten Georgisch parlement bestormen

De betogers eisen het ontslag van parlementsvoorzitter Irakli Kobakhidze, omdat hij zou hebben toegelaten dat een Russische delegatie deelnam aan de plenaire vergadering. De Russische volksvertegenwoordiger Sergei Gavrilov zou tijdens een zitting over religieuze en politieke kwesties ook de parlementsleden hebben toegesproken. De oppositiepartijen hadden daarop opgeroepen tot een demonstratie. Ze vrezen dat Rusland zijn invloed in de vroegere Sovjetrepubliek probeert uit te breiden.

De ongeveer 10.000 demonstranten braken door cordons van de politie om naar de binnenplaats van het parlement te komen. De politie drong ze terug, maar een aantal demonstranten bleef proberen het gebouw binnen te gaan. De politie gebruikte rond middernacht traangas om de demonstranten uiteen te jagen. Ook zou de politie rubber kogels hebben gebruikt. Volgens het Georgische ministerie van Gezondheid liepen 39 leden van de ordediensten verwondingen op. Onder de demonstranten waren er 30 gewonden.

De aanwezigheid van het Russische parlementslid Sergej Gavrilov in het pro-Westerse Georgische parlement leidde eerder donderdag al tot grote verontwaardiging in de voormalige Sovjetstaat, die in 2008 een korte maar bloedige oorlog met Moskou voerde over de afgescheiden regio’s Abchazië en Zuid-Ossetië en verloor.

Een groep Georgische oppositieleden eiste dat de Russische delegatie de plenaire vergaderzaal van het parlement zou verlaten. Ook gingen toen al tienduizend mensen de straat op in de hoofdstad om het aftreden te eisen van Kobachidze.

Een demonstrant in Tblisi neemt het in zijn eentje op tegen een politiecordon. © REUTERS

De Georgische politie zette onder meer traangas in tegen de betogers. © REUTERS