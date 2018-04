Bijna schopte Trump een juridische bal in eigen doel

Een half uur lang leverde de Amerikaanse president een woordenvloed af waar nauwelijks lijn in te ontdekken viel. Maar tussen alle klachten over tegen hem samenspannende onderzoekers, politici en en media-organisaties maakte hij toch nieuws. Bijna terloops schopte hij een juridische bal in eigen doel.

Zijn fout was, dat hij uitgebreid inging op de positie van zijn advocaat Michael Cohen. Die werkt al vele jaren voor de Trump Organization als een vertrouwde en toegewijde probleem-oplosser, met een kantoor in Trump Tower in New York.

Een aantal problemen die Cohen heeft opgelost, lijken hem en Trump nu toch weer te plagen. Hij is verwikkeld in een civiel proces over door hem betaald zwijggeld aan pornoster en -regisseur Stormy Daniels. En hij wordt door justitie verdacht van niet nader omschreven misdrijven, met als gevolg dat de FBI alle kantoren en woonverblijven van Cohen binnenviel en documenten en computers in beslag nam. Dat is ongebruikelijk bij een advocaat, omdat veel van die gegevens kunnen vallen onder de vertrouwelijkheid van overleg tussen een advocaat en zijn cliënten.

Verlegenheid

Maar werkt Cohen eigenlijk wel als advocaat, en zo ja van wie dan? In eerste instantie verzette hij zich heftig tegen de inbeslagname van zijn documenten. Maar gevraagd door de rechter wie zijn cliënten dan wel waren, moest hij bekennen dat hij er de laatste tijd eigenlijk maar drie had. Het was geen nieuws dat Trump daar een van was. Wel dat een andere cliënt een belangrijke geldschieter van de Republikeinse partij was. En dat het bij de derde cliënt ging om tv-commentator Sean Hannity, iemand die het in zijn dagelijkse uitzendingen altijd opneemt voor Trump en voor Michael Cohen.

Maar Hannity, in verlegenheid gebracht omdat hij die relatie voor zijn kijkers had verzwegen, verklaarde dat hij Cohen eigenlijk alleen maar informeel wat advies had gevraagd over transacties in onroerend goed. En die Republikeinse geldschieter was door Cohen alleen geholpen bij het verdonkeremanen van een buitenechtelijke affaire. Zo heel veel documenten levert dat bij elkaar niet op, dus de conclusie moet zijn dat de FBI nu heel veel stukken in handen heeft die gaan over de klussen, legaal of niet, die Cohen opknapte voor Donald J. Trump.

Tekst loopt door onder de video

Zou de rechter Trump tegemoetkomen en veel documenten van Cohen 'beschermd' verklaren, of tenminste een langdurig onderzoek gelasten?

Dat baart de president natuurlijk flink zorgen, en de advocaten van hem en Cohen eisten bij een rechter dat de stukken niet zomaar ingezien zouden worden door de FBI, laat staan door de speciale aanklager Robert Mueller. Die laatste doet nog steeds onderzoek naar de bemoeienis van Rusland met de presidentsverkiezingen van 2016, en andere misdrijven die daarmee samenhangen. Mueller is niet direct betrokken is bij het onderzoek naar Cohen – na een tip van hem werden de activiteiten van Cohen opgepakt door een federale aanklager in New York. Maar mogelijk kan Mueller wel de opbrengst voor zijn eigen doelen gebruiken.

Zou de rechter Trump tegemoetkomen en veel documenten van Cohen 'beschermd' verklaren, of tenminste een langdurig onderzoek gelasten? Dat hoopten Trump en Cohen natuurlijk wel. Des te onverstandiger was het, dat Trump in het interview donderdag afstand van Cohen probeerde te nemen, door te benadrukken dat die maar 'een heel klein beetje' van het juridische werk van de Trump Organization uitvoerde, en dat hij toch vooral een zakenman was, met zaken waar Trump eigenlijk niets van af wist.