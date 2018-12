Bijna een op de tien baby’s wordt geboren in een eenoudergezin

Het overgrote deel van de kinderen, zo’n 90 procent, wordt dus geboren in een gezin met twee ouders. En de meerderheid van hen is getrouwd, zij het dat die meerderheid slinkt. Ook dat is een voortgaande trend: een halve eeuw geleden werden bijna alle baby’s gebaard door een getrouwde moeder, nu is dat 57 procent.

Baby’s met een alleenstaande moeder vind je vooral in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam en Almere. Het zijn gemeenten met relatief veel inwoners met een Surinaamse, Antilliaanse en Arubaanse achtergrond. Eenoudergezinnen, zegt het CBS, komen bij die bevolkingsgroepen het meest voor.

Nummers 3 en 4 beginnen een uitzondering te worden; het standaardgezin in Nederland telt twee kinderen.

Baby’s die ter wereld komen bij getrouwde stellen, doen dat vooral in de zogenoemde bible belt, de keten van orthodox-christelijke gemeenten die loopt van Zeeland, over de rand van Zuid-Holland en de Veluwe naar Noord-West Overijssel.

Het totaal aantal geboorten blijft overigens dalen. In 2017 kon Nederland een kleine 167.000 baby’s verwelkomen. Ronde de eeuwwisseling lag het geboortetal nog rond de 200.000. 43 procent van die kinderen is de eerste in het gezin, 38 procent is nummer 2. Nummers 3 en 4 beginnen een uitzondering te worden; het standaardgezin in Nederland telt twee kinderen.

