Bijna een miljard euro stroomde vanuit Litouwen naar Nederland

Het zijn niet grootbanken, zoals ABN Amro en ING, die de grootste bedragen ontvangen vanuit Litouwen. Dat blijkt uit de gelekte bankgegevens van de Litouwse banken Snoras AB en Ukio Bankas, twee banken die sinds respectievelijk 2011 en 2013 door de autoriteiten zijn gesloten omdat zij veel te weinig deden om witwassen tegen te gaan. In totaal stroomt er bijna een miljard euro vanuit de twee banken richting Nederland.

Het zijn de kleinere, onbekende GarantiBank en Amsterdam Trade Bank waar de grootste sommen geld binnenkomen. Beide banken zijn in buitenlandse handen: GarantiBank is Turks en Amsterdam Trade Bank (ATB) klinkt weliswaar Nederlands, maar heeft Russische eigenaren. De vier grootste aandeelhouders van ATB staan allemaal op de zogenoemde oligarchenlijst, een lijst van Russen die volgens Amerikaanse autoriteiten dicht bij president Poetin staan. Beide banken kregen in 1994 een Nederlandse bankvergunning, en Amsterdam Trade Bank kwam in 2001 in handen van de Russische Alfa Bank.

Deze bank had een sleutelrol in de grootschalige privatiseringen van Russische staatsbedrijven in de jaren negentig, en werd al snel de grootste private bank van Rusland. Directeur Mikhail Friedman bezit volgens zakenblad Forbes naar schatting 15 miljard dollar. Eind 2017 deed de Fiod een inval bij de Amsterdam Trade Bank, omdat die zich niet zou houden aan anti-witwasregels. Volgens Amsterdam Trade Bank loopt dit onderzoek nog. Uit de gegevens in dit lek blijkt dat de bank zeker 100 miljoen euro ontvangt uit Litouwen.

Amsterdam Trade Bank zegt niet te kunnen reageren op vragen over individuele klanten, maar benadrukt dat ze op dit moment ‘ruimschoots aan de standaarden voldoet’

Een simpel rijtjeshuis De Amsterdamse vestiging van de Turkse GarantiBank ontvangt zeker 200 miljoen uit Litouwen. Het grootste deel daarvan gaat naar Corwintec Europe Limited. Hoewel dit bedrijf jaarlijks tientallen miljoenen ontvangt, woont de directeur in een simpel rijtjeshuis in Noord-Oost Engeland. Het geld komt van Eagle International Management Limited, een bedrijf op de Britse Maagdeneilanden met verschillende bankrekeningen bij Ukio in Litouwen. Eagle pompt zo’n twee miljard euro rond tussen haar eigen bankrekeningen, en ontvangt geld van dubieuze oorsprong. Zo komt er bijna anderhalf miljoen binnen van Cedale Holding Co Ltd, een bedrijf dat betrokken is bij een van de grootste mensenhandelzaken van Europa, waarbij Bosnische arbeiders werden uitgebuit in de bouw van prestigieuze gebouwen in Azerbeidzjan. Het Britse Armac Consultancy, dat bankiert bij GarantiBank, krijgt 38 miljoen binnen voor de levering van ‘bouwmaterialen’, terwijl het bedrijf volgens de Britse kamer van koophandel op dat moment helemaal niet actief is.

‘In hoge mate verbaasd’ Ook Amsterdam Trade Bank ontvangt curieuze betalingen. Neem Kaft BV. Het bedrijf staat ingeschreven in Rotterdam, maar wanneer we bellen krijgen we de voicemail. Oud-directeur Mariëlle Uiterwijk-Winkel, wiens handtekening op tientallen facturen staat, zegt niks te weten van het bedrijf. “Ik ben in grote mate verbaasd dat u überhaupt het bestaan kent van een bedrijf als Kaft”, zegt ze. Kaft werd opgericht door Vladimir Shulmeister, die in 2014 kort viceminister van infrastructuur van Oekraïne was. In drie jaar tijd komt bijna 80 miljoen euro binnen van één bedrijf, het Nieuw-Zeelandse Impala Trans Limited. Impala is eigendom van Nesita Manceau, de schoonmaakster van Geoffrey Taylor, een Nieuw-Zeelander die bedrijven opzette die volgens justitie en aanklagers gebruikt werden voor wapenhandel, drugssmokkel en belastingfraude. De schoonmaakster is directeur bij honderden bedrijven, om zo de echte eigenaren buiten beeld te houden. Volgens de facturen en contracten betaalt Impala aan Kaft voor het inkopen van wasmachines en plasma-tv’s, die worden geleverd aan Oekraïne. Maar de betalingen komen niet overeen met de facturen: verschillende rekeningen lijken niet te zijn betaald, terwijl er andere bedragen worden overgemaakt waarvoor juist nooit een rekening lijkt te zijn verstuurd. Amsterdam Trade Bank zegt in een reactie niet te kunnen reageren op vragen over individuele klanten, maar benadrukt dat ze op dit moment ‘ruimschoots aan de standaarden voldoet’ en dat ze alle medewerking verleent aan het onderzoek van de Fiod. GarantiBank schrijft in een reactie dat ze zich inzet om aan regelgeving en standaarden te voldoen, maar gaat niet in op specifieke zaken. De Nederlandsche Bank gaat niet in op de vraag of ze boetes heeft opgelegd aan deze banken.

