Bijna de helft van alle scholieren heeft een bijbaan

Dat is bijna 50 procent van de scholieren en vergeleken met 2013 een kleine stijging. Toen was 42 procent van de scholieren aan de arbeid, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in de Jeugdmonitor.

Havisten zijn het ijverigst, meer dan de helft (54 procent) werkt naast school. Zij verdienen daarom ook het meest: zo’n 1800 euro per jaar. Scholieren verdienen volgens het CBS gemiddeld 1600 euro.

Van de vwo-leerlingen werkt 49 procent, van de vmbo’ers verdient 47 procent geld buiten schooltijd. Hoewel meisjes iets vaker werken dan jongens, is er zelfs in deze leeftijdscategorie al een loonkloof te ontwaren: jongens halen gemiddeld een honderd euro meer binnen per jaar.

Vakkenvuller is de populairste bijbaan onder scholieren, zowel voor jongens als meisjes. Op twee bij de jongens staat krantenbezorger, bij de meisjes is dit kassamedewerker. Kelner, keukenhulp en barman/vrouw staan ook in de top-5. De meeste scholieren werken minder dan twaalf uur per week, acht op de tien doen dit op hun vrije zaterdag.