Bijna alle nieuw vergaarde rijkdom ging naar... de rijken

De wereld is in een jaar tijd ruim 9000 miljard dollar rijker geworden. Van die toegenomen rijkdom is 82 procent naar de rijkste 1 procent van de wereld gegaan, becijfert Oxfam Novib. Volgens de organisatie voor ontwikkelingshulp heeft de armste helft van de wereldbevolking er helemaal niets bij gekregen.

Lees verder na de advertentie

De toename van de welvaart is volgens Oxfam Novib geen teken van een bloeiende economie, maar juist een symptoom van een falend economisch systeem. "De mensen die onze kleren en telefoons maken en ons voedsel verbouwen, worden gebruikt om een stabiele toevoer van goedkope producten te garanderen, en de winsten te vergroten van grote bedrijven en miljardairs", aldus algemeen directeur Farah Karimi van Oxfam.

De wereld kreeg er afgelopen jaar 233 miljardairs bij en telt er nu 2043. Bill Gates staat met een geschat vermogen van 86 miljard dollar op de eerste plek.

Er zijn volgens de organisatie in een jaar tijd 233 miljardairs bij gekomen, wat het aantal miljardairs wereldwijd in maart 2017 op 2043 bracht. De wereld kent nu meer miljardairs dan ooit. Mede-oprichter van Microsoft Bill Gates staat met een geschat vermogen van 86 miljard dollar nog steeds boven aan de lijst.

Nederland In Nederland werden we met elkaar 53 miljard dollar rijker, maar bijna de helft van die nieuwe welvaart ging naar de rijkste 1 procent van de Nederlanders, stelt de niet-gouvernementele organisatie. Nederland kent tien miljardairs, die samen een vermogen hebben van 31,6 miljard dollar. Charlene de Carvalho-Heineken is de rijkste Nederlander op de internationale lijst. Ze is grootaandeelhouder en directeur van het biermerk en staat op de 95ste plek. Het Amerikaanse tijdschrift Forbes schat haar vermogen op 12,6 miljard dollar (10,3 miljard euro). Met het vermogen van de miljardairs zou zeven keer een einde kunnen worden gemaakt aan de extreme armoede in de wereld Het vermogen van alle miljardairs samen steeg met 762 miljard dollar. Met dat geld zou zeven keer een einde gemaakt kunnen worden aan de extreme armoede in de wereld, stelt Oxfam.