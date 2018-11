Bijna 100.000 kinderen Jemen stierven een hongerdood

Keiharde bewijzen voor de genoemde aantallen heeft Save the Children niet. Het is chaos in Jemen sinds de oorlog daar escaleerde in 2015, toen een coalitie onder leiding van Saudi-Arabië de internationaal erkende regering van het land militair te hulp schoot. In de strijd met de Hou­thi-rebellen die grote delen van Jemen hadden veroverd, was waarheidsvinding een van de eerste slachtoffers. Onafhankelijke waarnemers en hulpverleners hebben nauwelijks toegang tot het land, doden worden niet systematisch geteld.

Lucht- en havenblokkades

Maar de humanitaire crisis is groot, dat is zeker, en volgens de Verenigde Naties zelfs met geen enkele andere ter wereld te vergelijken. Zeker sinds Saudi-Arabië eind vorig jaar besloot Jemen met lucht- en havenblokkades vrijwel van de buitenwereld af te sluiten, komen hulpgoederen maar mondjesmaat het land in en zijn de voedselprijzen exorbitant gestegen. De dreiging van hongerdood is navenant toegenomen. De VN waarschuwden onlangs dat veertien miljoen mensen in Jemen gevaar lopen om van honger te sterven.

Voor tienduizenden kinderen onder de vijf is het volgens Save the Children dus al te laat. De hulporganisatie, die in Hodeida en elders in het land klinieken runt, baseert zich daarbij op cijfers die onder leiding van Unicef verzameld zijn. Deze VN-organisatie schat dat van 1,3 miljoen zwaar ondervoede Jemenitische kinderen er sinds 2015 een kleine half miljoen geen hulp hebben gekregen. Historische gegevens wijzen uit dat van hen 15 tot 25 procent moet zijn overleden.

Save the Children-directeur Tamer Kirolos stelt vast dat kinderen in Jemen meer gevaar lopen om te komen van de honger dan door oorlogsgeweld. Ook dat is moeilijk te verifiëren, omdat het aantal doden door militaire acties net zo goed lastig is vast te ­stellen. De organisatie Acled (gefinancierd door de Amerikaanse en ­Nederlandse ministeries van buitenlandse zaken) doet pogingen, door een database bij te houden op basis van lokale en internationale berichtgeving.