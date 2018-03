Bijleveld sorteert voor op langere missie in Mali

Minister van defensie Ank Bijleveld zei vandaag tijdens haar bezoek aan de Nederlandse eenheid in de stad Gao dat zij hierover gaat nadenken. Eerst wil zij een aantal andere zaken regelen, zoals een beleidsplan over de toekomst van de krijgsmacht, dat nog deze maand gepresenteerd moet worden. Maar daarna zal er gekeken worden naar de voortzetting van missies in 2019.

Lees verder na de advertentie

Bijleveld noemt het nu ‘niet logisch om je vertrek uit de missie aan te kondigen als je in de Vei­lig­heids­raad zit.’

De inzet in Mali heeft daarbij een bijzonder karakter. Het is een missie van de Verenigde Naties en Nederland zit tot het einde van dit jaar in de VN-Veiligheidsraad. De afgelopen jaren won het kabinet diplomatieke steun voor de kandidatuur door te wijzen op de betrokkenheid bij deze belangrijke VN-missie.

Bijleveld noemt het nu ‘niet logisch om je vertrek uit de missie aan te kondigen als je in de Veiligheidsraad zit.’ Daarmee neemt zij een voorschot op verlenging, want het is de gewoonte dat een kabinet tijdig aankondigt of het een missie verlengt of niet. Dan weten militairen of zij zich moeten voorbereiden, en hebben ook bondgenoten zekerheid.

Lees ook: Defensie leert te weinig van fouten.