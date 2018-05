Bijenkorf besteedt steeds meer uit, personeel onrustig

Steeds meer pracht en praal. Wie de winkels van de Bijenkorf regelmatig bezoekt, weet dat het er almaar chiquer wordt. Ondertussen is het nog afwachten of het personeel er dit jaar iets bij krijgt. "De economie groeit, de Bijenkorf maakt winst, maar wij merken daar vooralsnog niets van", zegt een Bijenkorfmedewerkster die anoniem wil blijven omdat zij anders vreest problemen te krijgen met haar werkgever.

Wij worden vergeleken met het personeel van budgetketens Medewerkster van de Bijenkorf

De Bijenkorf is momenteel aan het onderhandelen met de vakbonden over een nieuwe cao. Linda Vermeulen, onderhandelaar namens de FNV, merkt dat bij de Bijenkorf 'smoesjes' worden verzonnen om niet weer een centrale loonsverhoging toe te zeggen, zoals in 2017. Zo verwijst de Bijenkorf ter vergelijking naar bedrijven waar medewerkers minder verdienen. De Bijenkorfmedewerkster is daar verontwaardigd over. "Wij worden vergeleken met het personeel van budgetketens, terwijl de Bijenkorf van haar medewerkers een hoge opleiding vraagt: in ieder geval mbo en liefst zelfs hbo."

De Bijenkorf wil voordat er een nieuwe cao wordt gesloten, weten wat de uitkomst is van onderhandelingen over de cao Fashion, Sports & Lifestyle, die een stuk soberder is. "Die cao is ons uitgangspunt, maar daar willen we wel ruim boven gaan zitten", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

De FNV merkt dat het personeel zich zorgen maakt over de koers van de Bijenkorf, waarbij er in de winkels steeds meer ruimte komt voor shop-in-shops (waarbij Louis Vuitton bijvoorbeeld ruimte huurt in de Bijenkorf) en er zaken worden uitbesteed. Zo sluit in 2019 het distributiecentrum, met als gevolg dat er 143 banen verdwijnen. De activiteiten worden uitbesteed.

Werknemers mogen kiezen: of ze worden medewerker van AKO of ze stappen over naar een andere afdeling Woordvoerder van de Bijenkorf

En begin deze maand werd bekend dat de boekenafdelingen in handen komen van AKO. Daarbij vallen geen ontslagen. Werknemers mogen kiezen: of ze worden medewerker van AKO of ze stappen over naar een andere afdeling van de Bijenkorf. Maar als ze voor AKO kiezen, is het niet gezegd dat ze bij het Bijenkorf-filiaal blijven. "Na twaalf maanden kunnen ze in overleg in een ander filiaal gaan werken", zegt de Bijenkorf-woordvoerder.

Het personeel vraagt zich af waarom de Bijenkorf dit soort belangrijke activiteiten over laat aan externe partijen. "Het is zo zonde dat ze de boekenafdeling uitbesteden aan AKO", zegt de medewerkster daarover. "Wij hadden een boekenafdeling met uitstraling en een goede reputatie. Maar de afgelopen jaren hebben ze de boekenafdeling laten versloffen en nu doen ze het van de hand aan een partij die helemaal niet bij de Bijenkorf past." Volgens de Bijenkorf is de overeenkomst met AKO juist goed, omdat deze meer inkoopkracht heeft. De klanten zullen er niets van merken, omdat AKO maatwerk levert.

De naam van de anonieme medewerkster is bekend bij de redactie.