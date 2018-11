Bij Verstappen slaat de applausmeter het verst uit in Abu Dhabi

Op Abu Dhabi Hill, de grasweide op het Yas Marina-circuit in Abu Dhabi, slaat de applausmeter zondagavond het verst uit als Max Verstappen als derde over de finish komt. Dat de Britse wereldkampioen Lewis Hamilton zijn elfde race van het seizoen wint, is geen verrassing. Net zomin als dat de Duitser Sebastian Vettel tweede wordt, want Mercedes en Ferrari beschikken nu eenmaal over de snelste auto’s. Nee, de manier waarop de Limburger opnieuw het podium haalt, oogst de meeste bewondering tijdens de 21ste en afsluitende grand prix van het Formule 1-seizoen.

Het applaus is er vooral vanwege de wijze waarop Verstappen (21) voor de vijfde keer op rij het podium mag betreden. In Abu Dhabi zien 60.000 toeschouwers, onder wie zo’n 2000 Nederlanders, zijn seizoen in een notedop aan zich voorbijtrekken. Zoals Verstappen in de eerste helft van het seizoen teleurstelde, zo heeft hij ook in Abu Dhabi, waar de race begint als de duisternis inzet, een stroeve start. De coureur valt terug van de zesde naar de tiende plek.

Met zijn zesde podiumplaats in de laatste zeven grands prix sluit Verstappen het seizoen waardig af

Daarna herpakt hij zich, zoals Verstappen, de jongste debutant ooit in de Formule 1 (17 jaar en 166 dagen), zich in het tweede deel van zijn vierde seizoen herstelde. Als Verstappen aan zijn inhaalrace begint, gaat het publiek massaal staan op Abu Dhabi Hill. Zijn onverschrokkenheid levert steevast spektakel op, weten ze. Eerst passeert Verstappen Esteban Ocon, daarna vecht hij een strijd uit met vijfvoudig wereldkampioen Hamilton en tot slot manoeuvreert hij zich op stijlvolle wijze langs de Fin Valtteri Botas. Prompt is hij derde.

En dat blijft hij, ondanks dat het in Abu Dhabi – vrij zeldzaam – even gaat regenen, het favoriete weertype van Verstappen. Met zijn zesde podiumplaats in de laatste zeven grands prix sluit hij het seizoen waardig af.

Ferme duwen De nieuwe podiumplek moet tevens een incident van twee weken geleden, tijdens de Grand Prix van Brazilië, naar de achtergrond verdrijven. Verstappen raakte in opspraak in São Paolo, waar hij een zeker lijkende overwinning kwijtraakte na een touché met de inhalende achterblijver Ocon. De Limburger was witheet over die actie. Hij ging verhaal halen bij Ocon, die hij voor het oog van de camera een paar ferme duwen gaf en autosportfederatie FIA noodzaakte tot het uitdelen van een taakstraf van twee dagen (invulling nog onbekend). Verstappen is juist blij dat zijn werkgever Red Bull afscheid neemt van de Franse motorfabrikant Hoewel onder anderen Hamilton de woede-aanval van Verstappen veroordeelde, gaf de hoofdrolspeler zelf te kennen dat hij geen spijt heeft van zijn daad. Verstappen zou het zo weer doen, bekende hij met stalen gezicht. Ook dit is Verstappen. Fans prijzen zijn onbevangenheid en no nonsense-mentaliteit, maar critici veroordelen zijn soms onbezonnen rijgedrag en ongecontroleerde acties buiten de baan. Feit is wel dat Verstappen dit seizoen zijn beste klassement ooit reed. Hij eindigde als vierde met 249 punten. Daarmee hield hij teamgenoot Daniel Ricciardo, die volgend seizoen voor Renault rijdt, achter zich. Verstappen is juist blij dat zijn werkgever Red Bull afscheid neemt van de Franse motorfabrikant. De renstal stapt deze winter over naar het Japanse Honda. De vraag is wat de motorwissel voor invloed zal hebben op de prestaties van Verstappen. Is Verstappen, die de voorbije vier seizoenen vaak zijn ongenoegen uitsprak over de gebrekkige betrouwbaarheid van Renault, straks beter af en kan hij zich daardoor meten met de auto’s van Mercedes en Ferrari? Niemand dit het weet.

Verwachtingsvol vooruitkijken Daarmee wordt meteen de ondoorgrondelijkheid van Formule 1 onderstreept. Wint degene met de beste stuurmanskunsten of de coureur met de snelste, meest betrouwbare auto? Afgaande op het afgelopen seizoen valt er veel te zeggen voor het laatste. Hamilton strandde in slechts één van de 21 races. Het is dan ook passend dat Hamilton (33) als triomfator op zijn auto gaat staan voor de uitzinnige fans op de hoofdtribune in Abu Dhabi. Applaus oogst ook Fernando Alonso (37), de Spaanse wereldkampioen van 2005 en 2006, die na zeventien seizoenen de Formule 1 verlaat. Even later verschijnt Verstappen. Achter hem ligt wederom een spectaculaire race, vóór hem een winter waarin hij verwachtingsvol zal uitkijken naar het nieuwe seizoen. Het Formule 1-publiek met hem.

