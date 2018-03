Bij Milaan-Sanremo is het wachten tot het misgaat, de maatregelen ten spijt

Milaan-Sanremo, 23 maart 2002. Erik Dekker kent een 'angstaanjagend' goed voorjaar. Een week eerder greep hij de hoofdprijs in de Tirreno-Adriatico. Op de UCI-ranking prijkt zijn naam bovenaan. Hij behoort tot het selecte groepje renners dat La Primavera kan winnen.

Met de Cipressa in zicht begint het traditionele gewurm voorin het peloton. De Cipressa is de voorlaatste van vier capo's, de heuvels langs de Ligurische kust richting bad- en finishplaats. Wie hier in een goede positie zit, reduceert zijn kansen om geringeloord te worden in de finale.

Dekker ziet in het gedrang voor zich de Belg Geert van Bondt onderuitgaan. De dan 31-jarige vaandeldrager van het Nederlandse wielrennen kan een val niet meer ontlopen en slaat tegen het asfalt. Niet veel later rijdt Dekker in een ambulance langs diezelfde Italiaanse kust naar het ziekenhuis van Imperia. Een gebroken dijbeen kost hem zijn hele voorjaar.

Opgekropte dadendrang

Milaan-Sanremo, 17 maart 2018. De eerste tweehonderd kilometer verlopen vandaag betrekkelijk sereen. Zo was het vroeger en zo zal het altijd wel blijven. Dat verandert zodra de renners de eerste lentebloesem aan de kust opsnuiven. De aangename voorjaarsmelange werkt als een katalysator van maandenlange opgekropte dadendrang en - natuurlijke - testosteron. Die combinatie is ook dit jaar ongetwijfeld weer goed voor valpartijen, klein en groot. Alle maatregelen om de veiligheid te vergroten ten spijt.

De meest drastische aanpassing van de reglementen is de reductie van het aantal renners

De meest drastische aanpassing van de reglementen dit jaar is de reductie van het aantal renners in de eendaagse wedstrijden. In Milaan staan maar zeven coureurs per ploeg aan de start. Het peloton mag hoogstens nog 176 renners omvatten. In de Tour, Giro en Vuelta mogen maar acht in plaats van negen coureurs per ploeg starten.

Met de nieuwe regel denkt de UCI het aantal ongevallen terug te dringen. De voorbij jaren nam de discussie over veiligheid van renners en publiek een steeds prominentere plaats in. De dood in 2016 tijdens Gent-Wevelgem van de Belg Antoine Demoitié was de aanzet tot de nieuwe normering. Met de maatregel hopen wedstrijdorganisatoren bovendien dat de koers niet langer wordt gedirigeerd door een paar ploegen.