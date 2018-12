Bij Huawei werk je tot je erbij neervalt, je slaapt ter plekke, en gaat weer door

Als één bedrijf symbool staat voor de technologische inhaalslag van China, dan is het wel Huawei: dertig jaar geleden begonnen in een flatje in Shenzhen, sindsdien uitgegroeid tot grootste producent van telefoonnetwerken ter wereld. Een gigant, met een omzet van 93 miljard dollar en 180 duizend werknemers in 170 landen. In het hoofdkantoor in Shenzhen, zo beschreef The Financial Times, lijkt het bij een wisseling van de dienst alsof er een voetbalstadion leegloopt en weer volstroomt.

Maar de laatste jaren kent Huawei (spreek uit: Hwa-wei) ook steeds meer tegenstand, vooral vanuit de Verenigde Staten. Die verboden, net als Australië en Nieuw-Zeeland, het gebruik van Huawei-apparatuur in hun nieuwe 5G-netwerk, op grond van nationale veiligheid. En ook in Groot-Brittannië, Duitsland en Japan neemt de argwaan toe. De verdenking, overigens niet bewezen, luidt dat Huawei zijn technologie zou gebruiken om voor de Chinese overheid te spioneren.

Handel in telefooncentrales

Die argwaan is voor een deel gelinkt aan de figuur van Ren Zhengfei, die Huawei in 1987 oprichtte. Die was ingenieur in het Chinese Volksbevrijdingsleger, tot zijn eenheid in 1983 werd opgeheven. Ren begon daarop een handeltje in Hongkongse telefooncentrales, kopieerde de technologie en kon zijn zaak uitbouwen dankzij zijn militaire contacten. In 1996 werd Huawei tot ‘nationaal kampioen’ uitgeroepen, wat voor een Chinees bedrijf doorgaans toegang tot royale overheidssteun betekent.

Over de 73-jarige Ren, die Huawei lange tijd in absolute beslotenheid leidde, is verder weinig bekend. Behalve dan een reeks verhalen, waarin zijn keiharde werkethos wordt gecultiveerd. Zo zou Ren zijn werknemers regelmatig aanmoedigen om ‘als een wolf’ te werken: hard en onverslaanbaar. Huawei is ook trots op zijn ‘kussencultuur’: je werkt tot je erbij neervalt, slaapt ter plekke op een kussen, en gaat daarna gewoon weer door.

Vanaf 1997 breidde Huawei internationaal uit, eerst in Hongkong en vier jaar later in Groot-Brittannië, waar het bedrijf een grote deal sloot met telecomprovider BT voor de uitbouw van een nieuw mobiel netwerk. De Chinese uitdager bleek goedkoper, sneller en flexibeler dan de gevestigde waarden, en bleek niet onder te doen in kwaliteit. Zo baande Huawei zich geleidelijk een weg in heel Europa.