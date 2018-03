Bij hartfalen is de cardioloog hopelijk even niet in het ziekenhuis

Serieus. Dit is geen flauwe grap, maar de uitkomst van onderzoek geleid door Anupam Jena, hoogleraar aan de medische faculteit van Harvard in de VS. Net als andere medisch specialisten komen cardiologen geregeld bijeen om te leren van collega's en wetenschappelijk bij te blijven. Jena vroeg zich een paar jaar geleden al af of dat geen schade zou berokkenen in hun klinieken, waar vervangers de zorg op zich moest nemen.

Met een paar collega's van Harvard verzamelde Jena de sterftecijfers van mensen die met een acuut hartfalen in een ziekenhuis belandden tijdens twee van de grootste cardiologiecongressen in de VS. Hij verwachtte dat hun overlevingskansen even goed zouden zijn of misschien iets minder. Maar die bleken béter. In afwezigheid van de topcardiologen wisten hun vervangers meer levens te redden. En was het cardiologiecongres achter de rug, dan gingen de sterftecijfers weer omhoog.