Bij een nieuwe griepgolf worden ouderen sneller naar verpleeghuis gestuurd

“De griepgolf van afgelopen winter was omvangrijker en langduriger dan in voorgaande jaren”, zegt Arold Reusken, hoofd van het Landelijke Netwerk Acute Zorg (LNAZ). “Dat heeft ons overvallen.” De volgende keer moet dat anders, dachten de zorgaanbieders en de minister van medische zorg Bruno Bruins.

Met zorgorganisaties ontwikkelde LNAZ regionale plannen die toekomstige opstoppingen bij de eerste hulp moeten voorkomen. Dat begint bij preventie. Om zorgpersoneel gezond te houden, spoorden de Nederlandse Vereniging Ziekenhuizen (NVZ) en de Nederlandse Federatie van Universitair Medisch Centra (NFU) de medewerkers aan een griepprik te halen. Dat heeft effect. De vaccinatiegraad in ziekenhuizen was 13 procent, nu ligt dat rond de 20 procent. Maar de NVZ is voorzichtig om de campagne een succes te noemen. De vaccinatiegraad is ondanks de stijging nog altijd laag waardoor een griepvirus nog altijd alle kans heeft om zich te verspreiden.

De doorstroom moet ook beter. Dat de spoedeisende hulpposten afgelopen winter te maken kregen met een infarct aan patiënten, kwam omdat de zieken nergens anders heen konden. In de ziekenhuizen zelf kunnen zij niet zomaar een zaal worden opgereden, want dan besmetten ze andere patiënten.

Zorgloketten

Er zijn sinds kort zorgloketten die de doorstroom vanuit het ziekenhuis regelen. Hun rol moet groter worden. “De huisarts of de spoedeisende hulp afdeling kunnen het loket benaderen om te kijken waar patiënten heen geplaatst kunnen worden”, zegt Reusken. De opvangplekken zitten meestal in verpleeg- en verzorgingshuizen die bedden hebben gereserveerd voor korte opnames, maar patiënten kunnen ook terecht komen in een aparte afdeling in een ziekenhuis of in een zorghotel. Thuis kan ook als de wijkverpleging langs komt. “Als de loketten beter zicht hebben op het aantal beschikbare bedden helpt dat huisartsen en ziekenhuizen bij doorplaatsen van patiënten waardoor ze ruimte creëren voor nieuwe opnames.”

We zijn in elk geval beter klaar dan vorig jaar.

Is de zorg nu klaar voor het komende griepseizoen? “We zijn in elk geval beter voorbereid dan vorig jaar”, zegt Reusken. “Je kunt nooit garanderen dat alles op rolletjes gaat lopen. Maar we kunnen nu wel eerder reageren omdat we hebben afgesproken elkaar sneller en beter te informeren.”

