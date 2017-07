Bij de World Games houden ze de vinger op de knip

De organisatoren van de World Games waren gewaarschuwd door het gigantisme en de verspilling van het vierjaarlijkse project van het Internationale Olympisch Comité (IOC). Veel stadions worden na zestien dagen intensief gebruik nauwelijks meer benut.

‘Witte olifanten’ is de term die daarvoor wordt gebruikt sinds het WK voetbal in Zuid-Afrika (2010), waar stadions langzaam maar zeker veranderden in ruïnes. Beelden van het verpauperde zwembad enige maanden na de Olympische Spelen in Rio de Janeiro (2016) gingen de wereld over.

De organiserende International World Games Association (IWGA) wil voor de World Games zoveel mogelijk bestaande sportaccommodaties gebruiken. “Het moet duurzamer en compacter”, zegt voorzittter José Perurena, die tevens IOC-lid is. Grote bouwprojecten zijn dus taboe. In Wroclaw kwam dat mooi uit, want voor het EK voetbal in 2012 was juist een nieuw stadion opgetrokken, waar nu de openingsceremonie van de World Games kon worden gehouden.

Verder werd een zwemcomplex opgeknapt en kreeg een aantal sporthallen een likje verf. De powerlifters voerden hun kunstjes op in een nieuw muziekcentrum. De bowlers mochten spelen in het winkelcentrum van de Sky Tower, het hoogste gebouw van de stad. Het is een van de weinige lokaties in Polen waar op achttien banen gespeeld kan worden.

Dat de ambiance door de dikke glazen wand tussen de bowlers en de veertig supporters weinig sfeervol was, moesten de deelnemers maar voor lief nemen. “Zeg maar dat Wroclaw het voorbeeld heeft gevolgd van Cali, waar vier jaar geleden Latijns-Amerikaans werd gedanst in de stierenvechtersarena”, grinnikt de Spanjaard Perurena.

Door het taboe op nieuwbouw zijn de deelnemers aan de World Games niet gehuisvest in een afzonderlijk dorp, zoals bij Olympische Spelen gebruikelijk is. De keuze in Wroclaw voor een aantal campussen van de universiteit was niet echt gelukkig. Bij een inspectie in oktober door de buitenlandse sportofficials hadden de Polen de campussen niet laten zien.

Deelnemers aan de World Games klaagden over kamers zonder gordijnen en met vieze lakens. Ze moesten ventilatoren kopen om ’s nachts verkoeling te vinden. Veel landen kozen ervoor op eigen kosten naar alternatieve overnachtingsmogelijkheden te zoeken.

Op die manier kon het budget voor de organisatie beperkt blijven tot 20 miljoen euro. Daarnaast is in Wroclaw, een stad met 640.000 inwoners, 50 miljoen geïnvesteerd in infrastructuur. Vergeleken met wat er de laatste decennia in de olympische steden omgaat, is dat peanuts.

De interesse om de World Games te organiseren is groot. Volgens Perurena heeft zijn IWGA in tegenstelling tot het IOC geen enkele moeite kandidaatsteden te vinden.

Voor 2021 is de Birmingham gekozen. De stad in de Amerikaanse staat Alabama kreeg de voorkeur boven Lima (Peru) en Oefa (Rusland). Voor de Spelen van dit jaar vielen Boedapest en Kaapstad af. De kandidatuur voor de World Games van 2025 wordt volgend jaar opengesteld.

Als steden zich al kandidaat willen stellen voor de organisatie van de Olympische Spelen is er veelal onvoldoende draagvlak bij de bevolking om die kandidatuur door te zetten. Hamburg, Oslo en Boston zijn daarvan recente voorbeelden.

IOC-voorzitter Thomas Bach sprak van “wantrouwen bij de bevolking als overheid en bedrijfsleven een groot project willen beginnen”. Alleen metropolen als Parijs en Los Angeles, de enige kandidaten voor de Zomerspelen van 2024 en 2028, durven het nog aan.

