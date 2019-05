Bij de voetbalvrouwen gaapt er een groot gat tussen de eredivisie en de nationale ploeg

Op 12 juni vorig jaar maakte ook Heerenveen kennis met de populariteit van de Nederlandse voetbalvrouwen. In het Abe Lenstra Stadion zette Oranje door een magere 1-0 zege op Slowakije een belangrijke stap richting het WK van dit jaar in Frankrijk. Voor 24.000 toeschouwers werd het enige doelpunt gemaakt door Lieke Martens, een van de internationals met een verleden bij Heerenveen.

Hoe groot was het contrast van die avond met de staat van het vrouwenvoetbal in de Friese hoofdstad. Deze week kwam naar buiten dat de vrouwen van Heerenveen mogelijk uit de eredivisie zouden stappen. De Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen vond het onverantwoord om met de beperkte financiële middelen verder te gaan. Na overleg met verschillende partijen kwam er donderdagavond een oplossing. SC Heerenveen en de KNVB stellen een overbruggingsbudget beschikbaar en de gemeenteraad beraadt zich over een lening. Er komt een nieuwe stichting met een nieuw bestuur.

Het is voor velen een vraag waarom de KNVB er niet in slaagt een hoofdsponsor aan de eredivisie te koppelen

Heerenveen komt al sinds 2007 uit in de eredivisie, maar financieel is het altijd behelpen geweest. In 2011 besloot de bvo SC Heerenveen om financiële redenen te stoppen met de vrouwentak, waarna de Stichting Vrouwenvoetbal Heerenveen de licentie overnam. Dit jaar verstuurde de stichting, met Froukje Hofma als voorzitter, een brandbrief naar alle betrokken partijen. Met de boodschap: als er niets gebeurt, verdwijnt het vrouwenvoetbal uit Heerenveen.

De situatie in Heerenveen staat niet op zich. De eredivisie is niet bepaald een kwalitatief hoogstaande competitie. Het is voor velen een vraag waarom de KNVB er niet in slaagt een hoofdsponsor aan de eredivisie te koppelen. Alle commerciële en publicitaire ogen zijn gericht op de Oranje Leeuwinnen, maar de nationale ploeg is wel afhankelijk van de kweekvijver die de eredivisie is. Vanuit Heerenveen wordt al enige tijd gepleit voor een koppeling tussen de eredivisie en de nationale ploeg, om te voorkomen dat die kweekvijver opdroogt.

Er gaapt een groot gat tussen de eredivisie en de nationale ploeg. Waar de formatie van bondscoach Sarina Wiegman zich mag verheugen in een enorme aandacht en volle stadions, daar spelen de eredivisieclubs hun competitiewedstrijden nog altijd voor een handjevol toeschouwers op achterafveldjes.

Waar Heerenveen dus (voorlopig) behouden blijft voor de eredivisie, daar verdwijnt Achilles’29 na drie seizoenen weer uit de hoogste afdeling. De Gelderse club en de KNVB zien niet voldoende toekomstperpectief in de vrouwen van Achilles’29, die gisteren tegen Excelsior/Barendrecht hun laatste eredivisiewedstrijd speelden. Ook het voortbestaan van de vrouwentak van ADO Den Haag is uiterst onzeker.

