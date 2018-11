Bij de mildere Metaalunie wordt minder gestaakt

Werknemers van metaalbedrijven als Fokker, Heerema en Tata Steel legden dinsdag voor de zoveelste keer dit jaar het werk neer. Al zeven maanden ziet werkgeversorganisatie FME geërgerd aan hoe metaalwerkers protesteren tegen een volgens hen te hoge werkdruk, beperkte salarisstijging en een tekort aan vaste contracten.

Lees verder na de advertentie

Ondertussen heeft Metaalunie, de werkgeversorganisatie die vooral mkb-bedrijven in de metaal vertegenwoordigt, nauwelijks met acties te maken. Vanwaar het verschil?

Grote bedrijven zitten verder van hun werknemers af, daar zitter wat ma­na­ge­ment­la­gen tussen

Over exacte verschillen laat directeur Jos Kleiboer van Metaalunie zich liever niet uit. Collega FME wil hij tijdens dit heetgebakerde cao-conflict niet voor de voeten lopen. Maar, geeft hij toe, zo bont maken metaalwerkers het in zijn gedeelte van de sector vaak niet. “Ook bij ons wordt gestaakt. Maar minder venijnig. Meestal duren acties een paar weken. De langste was drie maanden.”

Volgens vakbond FNV komt dat doordat jullie milder zijn dan FME. Jullie zijn in deze tijden van economische groei ook veel te druk voor acties, zei een FNV-bestuurder. “Drukte speelt een rol, maar is zeker niet het enige argument. Als wij de looneis gezien de economische ontwikkelingen te hoog vinden, gaan we niet akkoord. Drukte is geen argument om onverantwoorde loonafspraken te maken.”

In 2017 kreeg de metaalsector ook al flink meer opdrachten binnen. Toch mondden de cao-onderhandelingen toen niet uit in acties. Hoe komt dat? “We zijn creatief op zoek gegaan naar oplossingen. Een van de lastige dossiers was die van de oudere werknemer. Hoe help je die gezond naar zijn pensioen? We kozen er als een van de eerste grote sectoren voor om daar afspraken over te maken. Ook de loonstijging was met 2 procent per jaar fors. Ik heb daar bestuurlijk behoorlijk wat discussie over gehad. Verder had ik niet willen gaan.” Die 5 procent vind ik dus wat aan de hoge kant. Maar we gaan in gesprek

Heeft FNV dan niet gelijk? Zijn jullie toch milder? “Dat weet ik niet. Werknemers zijn belangrijk voor ons. Midden- en kleinbedrijven leven van het vakmanschap van werknemers. Dat stralen we wel uit.”

Waarom zijn de acties bij jullie minder venijnig? “Dat heeft ook te maken met de sociale structuren binnen het midden- en kleinbedrijf. De sfeer is informeler. Bij een bedrijf met vijf man werkt de ondernemer mee aan een klus. Hij staat dichter bij zijn mensen. Besluit een van zijn werknemers om te staken, dan is dat heel confronterend. Voor hem en voor de werknemer. Grote bedrijven zitten verder van hun werknemers af, daar zitter wat managementlagen tussen. En ze zijn publicitair vatbaarder.”

Publicitair vatbaarder? “Met nieuws over grote bedrijven als Siemens, Scania of Fokker haalt een vakbond die de media opzoekt veel sneller de voorpagina van De Telegraaf dan met nieuws over een klein metaalbedrijf dat niemand kent. Publiciteit is onderdeel van de acties. Wordt er bij een klein bedrijf toch gestaakt, dan is de impact groter. Een ondernemer staat dichter bij zijn mensen, dus voelt dat meer.”

Volgend jaar zijn jullie weer aan de beurt. FNV heeft voor volgend jaar een centrale looneis van 5 procent. Gaat dat voor problemen zorgen? “Wij kijken naar het economische klimaat. De grote economische groei stabiliseert. Die 5 procent vind ik dus wat aan de hoge kant. Maar we gaan in gesprek.”

Lees ook:

Negenhonderd metaal-jongens staken, welke speldenprikken hun bazen ook uitdelen Werknemers in de metaalindustrie leggen donderdag en vrijdag het werk neer. Voor een hoger salaris en voor maatregelen die maken dat oudere werknemers fatsoenlijk hun pensioen halen.