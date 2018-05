Bij de Chocolatemakers draait alles om de boon

Ze begonnen met een simpele bakkersoven, vertelt Enver Loke (44). Daar konden ze 5 kilo cacaobonen per keer in branden. Tot die tijd hadden hij en zijn compagnon Rodney Nikkels (47) nog nooit chocolade gemaakt. Zeven jaar later runnen ze een kleine chocoladefabriek in Amsterdam-Noord.

Lees verder na de advertentie

Vroeger had elke stad haar eigen cho­co­la­de­fa­briek. Het is precies de schaal waarop wij produceren

Loke zit aan tafel. In het ‘kantoor’ naast hem belt Nikkels met de boer in Peru, waar ze veel van hun Criollobonen vandaan halen. Loke, van oorsprong landbouwkundige, trekt wat chocoladerepen van bekende merken uit de kast. Ook zijn eigen repen van de Chocolatemakers komen op tafel. Het bekende geluid klinkt als hij wat stukjes afbreekt van de verschillende soorten chocolade. Een rustig begin. Hij stelt een stukje voor van hun ‘Gorilla bar melk’, gemaakt met Forasterobonen uit Congo: lichtzuur, donkere cacaosmaak. Er volgt een hapje van een bekend Nederlands merk: mierzoet, vet. Waar is de cacao gebleven? Loke kijkt trots. “In veel massageproduceerde chocolade zit wel 50 procent suiker.” Chocolatemakers pakte het vanaf het begin anders aan: het draait om de boon. Ze voegen daarom zo min mogelijk suiker toe.