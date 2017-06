Bij de Banco Popular loste de bankensector zijn problemen nu eens zelf op

Topman Emilio Saracho van Banco Popular schreef begin deze week nog aan zijn 12.000 medewerkers dat er geen reden was voor paniek. Zij zagen hoe de beurskoers elke dag met tientallen procenten aan waarde verloor. Zo’n duikvlucht eindigt normaal gesproken in een faillissement. Maar Saracho was nog vol goede moed. De situatie is moeilijk, maar we werken aan een oplossing, was de boodschap van de topman.

De Spaanse overheid riep eveneens op tot kalmte. Er was geen enkele reden om de rekeningen leeg te halen, want de bank had immers de Europese stresstest doorstaan. Niet dat zoiets een garantie is. Dexia bijvoorbeeld had ook geen problemen met de Europese stresstest, maar ging in 2011 desondanks onderuit.

Laag vertrouwen De oplossing voor banken in financiële problemen is ofwel een stevige kapitaalinjectie of een overname. Maar niemand die wilde investeren in de bank. Sterker nog, het vertrouwen van investeerders was zo laag dat de koers vorige week met 40 procent daalde, een trend die zich deze week doorzette. Daarnaast was er niemand die Popular wilde kopen. Omdat de bank om dreigde te vallen, waarschuwde de Europese Centrale Bank de nieuw opgerichte bankenwaakhond SRB. Die zorgde ervoor dat Popular werd ondergebracht bij Santander. Zo zorgde de SRB ervoor dat het niet de overheden en daarmee de belastingbetalers zijn die moeten opdraaien voor een redding. Ditmaal is de bankensector zelf die de problemen oplost, precies zoals was afgesproken in de Bankenunie. Banco Popular ging gebukt onder een last die meer Zuid-Europese banken met zich mee dragen: leningen aan bedrijven en particulieren die hun schulden niet of nauwelijks kunnen terugbetalen. De afgelopen jaren had Popular tientallen miljarden geleend aan projectontwikkelaars en andere vastgoedinvesteerders die er vakantiebungalows, kantoren en huizen mee bouwen. Maar de waarde van het vastgoed kelderde tijdens de economische crisis. In totaal heeft Popular voor 37 miljard euro aan slechte leningen uitstaan in de vastgoedsector. Die schuld neemt Santander nu op zich, voor het bedrag van één euro. Santander is de grootste bank binnen de eurozone en kan de last van de moeilijk inbare leningen wel dragen. Het is van plan het verzwakte Popular voorlopig met 7 miljard euro te stutten.

