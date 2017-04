Bij de bakker in Rhenen liggen de pandakoeken al klaar

'Kijk mama, ze zijn er!', roept de 4-jarige Jasmijn tegen haar moeder Mariëlle Cornelissen, terwijl ze naar een paar pluche pandaberen in bamboestruiken wijst. Wie het nieuws heeft gemist, kan er nu echt niet meer omheen. Speciale pandanoten, panda-ijs, pandabroodjes, pandataart, pandapaaseieren en pandapootchocola.

De winkeliers in Rhenen hebben de pandaberen omarmd en de pandamerchandising ligt er niet alleen voor de sier: de panda's gaan als warme broodjes over de toonbank. "Zelfs de knuffelbeertjes die we eigenlijk als aankleding in de winkel hebben liggen, verkopen we aan onze klanten", vertelt Matthijs Smits, eigenaar van Smits Specialiteiten. "De panda's zijn ons nieuwe lokale souvenir."

V ierentwintig zeecontainers

De reuzenpanda's komen voor vijftien jaar 'logeren' in Ouwehands Dierenpark. Er zijn slechts vijf dierentuinen in Europa waar panda's verblijven. Er ging dan ook een bijzonder intensieve periode van voorbereiding aan vooraf. Er werd een enorm verblijf gebouwd voor 7 miljoen euro en alles is uit de kast gehaald om de gevoelige panda's zich sneller op hun gemak te laten voelen. Zo kijken ze niet aan tegen bakstenen van Hollandse klei, maar zijn er speciale Chinese stenen ingevoerd. In totaal kwamen vierentwintig zeecontainers vol spullen over uit Azië.

Pandabeerbol © Koen Verheijden

En woensdag is het zover. Dan landen de twee pandaberen op Schiphol en komen ze later die avond aan in Rhenen. "We hebben de pandakoeken om uit te delen al klaarliggen", zegt Metina Peek, medewerkster bij bakkerij van Woerekom. Afgelopen week kreeg de bakker nog een aantal Chinese journalisten over de vloer. Peek: "Ze zijn bij Pandasia in de dierentuin geweest en kwamen daarna kijken hoe wij de panda's ontvangen. Ze vonden het prachtig om te zien hoe het hier leeft."

Bij de bakker zijn de panda's al een tijdje hét onderwerp van gesprek. De inwoners van Rhenen vinden de komst van de beren spannend en heel bijzonder. Maar ze maken zich ook zorgen. Want komen er nu meer files? En waar moeten al die bezoekers die de panda's willen zien straks parkeren?