Bij Ajax is geen plan zichtbaar

De koploper had met één doelpunt verschil gewonnen, en een dag later deed de achtervolger op enige afstand ook niet meer dan dat. Zo heeft PSV ook na de 23ste speelronde een voorsprong van zeven punten op Ajax. Het is moeilijk voorstelbaar dat die marge niet toereikend zal zijn. Niet alleen met het oog op het resterende programma, maar óók omdat bij de uitdager geen plan zichtbaar is, geen gedachte – wat met een nieuwe trainer, met in de beeldvorming een vaste hand, vreemd mag heten.

Ajax won gisteren van FC Twente (2-1), zoals het enkele dagen eerder van Roda JC had gewonnen (2-4) en vorige week van NAC (3-1): met hier en daar een oprisping en hele fases van mager spel. Nee, PSV kan weinig laten zien, het wordt schraler en schraler en daarmee met de week pijnlijker dat zo’n ploeg afgetekend aan de leiding kan gaan. Maar welk recht heeft Ajax om daarover te klagen, met zijn leukere voetballers die elkaar nooit voor langere perioden vinden en onderhand op nauwelijks andere wijze winnen dan PSV?

De trainer van het vorige seizoen, Bosz, wilde met Ajax de tegenstander voortdurend onder druk zetten. Zijn inmiddels ontslagen opvolger Keizer wilde het ook, maar het lukte niet echt. De nieuwe trainer Ten Hag wil dat niet, hij zal Ajax er met zijn gauw nonchalante spelers te kwetsbaar voor vinden. Maar wat wil hij wel? Dat is niet te zien. Hoog op de tribune zie je gaten in de ploeg vallen waarin ook de kleinste tegenstander dan kan combineren, voor zover dat goed kan gaan: NAC kon het, Roda JC, en FC Twente gisteren.

Dwingend stramien

Dat is merkwaardig gezien Ten Hags reputatie als een trainer die erbovenop zit, die zijn ploeg een dwingend stramien oplegt. Goed, hij is er nog maar kort, maar juist bij trainers van dat slag is er doorgaans snel iets van hun hand te zien, zoals dat dan heet, of hun stempel. Ajax kwam gisteren vroeg op voorsprong, door Kluivert

(1-0), en Van de Beek miste twee open kansen, maar daarna trad weldra het verval in. De gelijkmaker van Tighadouini, halverwege de tweede helft, was niet eens verrassend (1-1). Ajax had uiteindelijk een strafschop nodig, van Schöne (2-1), na een overtreding van Bijen op Ziyech.

Frustraties over het com­pe­ti­tie­ver­loop en het peil dienen vooral te worden gericht op Ajax

Na een uur had Ten Hag tot een ingrijpende wissel besloten. Hij zette de nieuwe Deense back Kristensen in, verschoof Veltman naar het centrum, Frenkie de Jong naar het middenveld en Ziyech naar de vleugel. Dat was nogal wat, zo’n carrousel-ingreep, in wat een doornsnee thuiswedstrijd moest zijn. Ten Hag legde het uit in trainerstaal, erkende in hetzelfde jargon ook dat zijn linies voordien scheuren hadden vertoond. Zoveel gewichtige woorden na wat een tussendoortje moest zijn, het kon weinig vertrouwen wekken.

Zo weinig vertrouwen dat op een spannende titelstrijd voorlopig geen zicht kan zijn. Dat kan PSV moeilijk worden aangewreven, de vale ploeg waarmee trainer Cocu naar de beperkingen handelt. Nee, frustraties over het competitieverloop en het peil dienen vooral te worden gericht op Ajax, de ploeg met zijn betere dan wel leukere voetballers die de krachten maar niet kunnen bundelen – ook niet aan de hand van de trainer die daarvoor de aangewezen persoon werd geacht.