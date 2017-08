Big Ben zal niet luiden voor de Brexit

Na jarenlang geharrewar over de renovatie is besloten dat de toren waarin de Big Ben hangt, de komende vier jaar grondig gerenoveerd moet worden. De Elizabeth Tower heeft een flinke opknapbeurt nodig en omdat de bouwvakkers niet mogen worden blootgesteld aan te veel herrie, is besloten de zware bel tijdens de werkzaamheden niet te luiden. De klok veroorzaakt 120 decibel per gong.

Lees verder na de advertentie

Op het moment dat de Brexit een feit is, móet de Big Ben te horen zijn Conservatief parlementslid Peter Bone

Gistermiddag sloeg hij voor het laatst twaalf keer op het middaguur. Honderden mensen luisterden in stilte, in weemoed zelfs, naar iets wat ze vier jaar lang moeten missen. Veel Britser dan de Big Ben wordt het immers niet. Al 158 jaar slaat hij bijna onafgebroken, geen Londenaar is er niet mee groot geworden. Zelfs tijdens de Blitz, de luchtaanvallen van de nazi's, bleef Big Ben bongen.

Veel pro-Brexit parlementariërs zijn furieus. Waarom moet zoiets vier jaar duren? "Waanzin", zegt Conservatief Peter Bone. "Dit moet sneller kunnen." Daarnaast eist Bone dat er op 31 maart 2019 een uitzondering wordt gemaakt. "Het moment dat de Brexit een feit is. Dan móet de Big Ben te horen zijn."

Een verslaggever van Sky vraagt Bone of hij zich niet beter om iets anders druk kan maken. "Dat zullen uw kijkers niet met u eens zijn", zegt Bone.

Maar voorlopig staan alleen Oud en Nieuw en Remembrance Sunday, de Britse dodenherdenking, op de uitzonderingenlijst voor Big Ben - de Brexit niet.

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.