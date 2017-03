Bietenspread is een wolkje roze geluk op de boterham

Altijd maar weer die boze burgers, wordt u er ook zo moe van? Ik geef toe, ook ik maak me op deze plek elke week druk om van alles en nog wat. Steeds maar weer op de barricades gaat echter vermoeien, eveneens voor u als lezer, lijkt me zo. Daarom wordt het tijd voor een flinke dosis roze bril. Na al dat gemopper gezellig weer eens een vrolijk, ongecompliceerd stukje, hoe lijkt u dat? Noem het lentekriebels.

Laat ik om te beginnen maar weer eens herhalen dat ik heus niet overal tegen ben. Zo ben ik bijvoorbeeld helemaal niet anti-supermarkt, zoals mensen soms denken. Integendeel, ik word juist heel blij van supermarkten, want waar anders vind ik mijn broodnodige portie inspiratie? Behalve dan via uw nijvere e-mailsuggesties? Het grootgruttersfiliaal bij mij pal om de hoek krijgt om puur praktische redenen weliswaar de meeste aandacht, maar ik doe mijn best om regelmatig andere firma’s te bezoeken, teneinde de vakmatige interesse zo breed mogelijk te spreiden. Zo kom je nog eens voor verrassingen te staan. Dat geldt helemaal voor de natuurvoedingssupermarkt, mijn favoriete uitje. Daar gaat letterlijk een wereld voor je open van spullen waarvan je niet wist dat ze bestonden, laat staan wat je ermee zou moeten. Van bruine rijstdrink, amaranth knackebröd, zeewierballetjes en gerstegraspoeder tot - nee, ik verzin dit niet - bananenbaobabbonbons en glutenvrije dinosauruspasta. Je zult er maar net om verlegen zitten.

Tussen de tofu-ravioli en de berkenbladthee stuitte ik op kleine potjes met bietenspread. Een wolkje roze geluk voor op de lunchboterham, met een ferme vleug mierikswortel waardoor het niet te braaf of te zoet wordt. Echt heel fijn spul, een onvervalste aanrader. Alleen, dat heb ik weer, dan wil ik iets dat gewoon prima is van zichzelf, tóch proberen na te maken. Zo lang ik er verder geen vlieg kwaad mee doe, moet u me dat maar vergeven.

Zelf maken? Nodig voor 1 bakje: 200 g gare bietjes 50 g walnoten ± 2 eetl geraspte mierikswortel (vers of uit een potje) sap van ½ citroen 4 eetl olijfolie 2 eetl zilveruitjes + 2 eetl sap zout & peper uit de molen Doe bietjes en walnoten in de keukenmachine en maal grof. Wie geen machine heeft, kan ook het bakje gebruiken dat bij de staafmixer hoort. Voeg mierikswortel, citroensap, olijfolie, zout, peper en 2 eetl zilveruitjessap (uit het potje) toe. Maal net zo lang tot het een mooie gladde massa is. Proef en voeg voor smaak en/of consistentie eventueel meer citroen, olie of zilveruitjessap toe. Of mierikswortel, de intensiteit daarvan kan per keer nogal verschillen, en vers is doorgaans pittiger dan uit een potje. Maal op het laatst kort de zilveruitjes erdoor, of hak ze met de hand - het is prettig als die nog wat beet hebben. Het eindresultaat is eerder stoer diep paars dan potjesroze, maar desalniettemin lekker op brood. Of als dip met toastjes. Of in een tosti met (geiten)kaas.

Tips - Zelf bietjes roosteren: verpak per stuk in alufolie leg een uurtje in een hete oven (175 à 200 °C). Dat kan heel goed naast of onder iets anders, qua efficiënt en duurzaam. Snij het kontje eraf en verwijder het nu mooi los zittende velletje. - Verse mierikswortel is steeds vaker bij de groenteboer te vinden. Zelf kweken is ook een optie. In een balkonpot is het mij helaas nog niet gelukt, maar in de tuin schijnt het zelfs te kunnen gaan woekeren.

Uit een potje: Allos Farm vegetables beetroot horseradish Rode bieten 50%, mierikswortel 12%, zonnebloemolie, zonnebloempitten, augurken 4% (augurken, brandewijnazijn, zeezout, rietsuiker), uien 4%, bietensap (brandewijnazijn, rietsuiker, kruidenazijn, specerijen (kruidnagel, karwij), agavediksap, aardappelzetmeel, geconcentreerd citroensap, zeezout, verdikkingsmiddel: johannesbroodpitmeel.

