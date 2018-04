Ik had het in april ook liever over lentebock gehad, maar de actualiteit dwingt mij tot een gênante bekentenis: ik heb nog nooit een Westvleteren gedronken.

Zo, dat is er maar uit.

Ik voel me nu als die spreekwoordelijke hoogleraar Engelse literatuur die toegeeft dat hij nog nooit aan Hamlet is toegekomen, want Westvleteren is een bier met mythische status. De Vlaamse trappisten die het brouwen, verkopen het slechts in zeer beperkte hoeveelheden aan particulieren die het op afspraak hoogstpersoonlijk aan de kloosterpoort komen ophalen. Het schijnt bovendien een fantastische smaakervaring te zijn, vooral het vlaggenschip Westvleteren XII.