Biefstuk met paddenstoelen en cashewnoten

Bereiding

Leg de Chinese paddenstoelen in een klein kommetje met heet water en laat ze een minuut of twintig wellen. Bewaar het vocht, want dat heeft genoeg smaak om straks te gebruiken. Spoel de paddenstoelen goed af, zodat ook het eventueel onder de rand achtergebleven zand wordt verwijderd en laat de paddenstoelen goed uitlekken in een vergiet. Snijd de paddenstoelen in reepjes.

Laat de biefstuk op kamertemperatuur komen en snijd het vlees vervolgens in dunne plakjes. Pel de sjalotjes en snijd ze in ringetjes. Pel de knoflookteentjes en hak ze zo fijn mogelijk. Schil het stukje laoswortel en snijd het fijn. Snijd de pepers in de lengte in heel dunne reepjes. Snijd de lente-uitjes in ringetjes. Maak de bleekselderij schoon en snijd deze daarna in smalle boogjes.

Verhit de olie in een wok. Fruit hierin sjalotringetjes, de knoflook en de gember gedurende een minuut of twee. Voeg de reepjes biefstuk toe en roerbak ze gedurende drie minuten. Voeg de bruine suiker, de vissaus en de sojasaus toe. Doe de Chinese paddenstoelen, de ringetjes rode en groene peper, de lente-uitjes, de bleekselderij en de cashewnoten erbij. Schenk het weekvocht van de paddenstoelen erbij. Breng alles aan de kook en roer goed om. Sprenkel tot slot de sesamolie erover.

Snijd de korianderblaadjes fijn. Doe het gerecht over op een voorverwarmde serveerschaal en strooi er de korianderblaadjes overheen.

Serveer met een schaal gekookte rijst en een kom broccoli. Was hiervoor een struikje broccoli en snijd dit in roosjes. Breng een pan met ruim water en een theelepel zout aan de kook. Voeg de roosjes broccoli toe. Zodra het water weer aan de kook is, laat het dan drie minuten doorkoken. Doe broccoli over in een vergiet en spoel af onder de koude kraan. Op deze manier blijft de broccoli mooi groen en knapperig. Rooster twee eetlepels sesamzaadjes in een droge koekenpan tot ze kleuren. Doe de broccoli over in een kom en strooi er geroosterde sesamzaadjes overheen.

