Bibian Mentel na gouden race: 'Ik weet hoe bijzonder deze dag is'

Mentel won vier jaar geleden in Sotsji ook het goud op dit onderdeel. Ze mocht dit jaar de vlag dragen bij de openingsceremonie.

Lees verder na de advertentie

Haar deelname aan de Paralympische Winterspelen in Pyeongchang kwam in gevaar toen in juli 2017 bij haar voor de negende keer kanker werd geconstateerd. Dit keer zat het in haar nek.

Lees verder onder de foto

Bibian Mentel won in de finale van haar landgenote Lisa Bunschoten. © REUTERS

Tijdens haar behandeling kwam ze erachter dat een belangrijke nekwervel beschadigd was door de kanker en de bestraling. Die wervel kon het ieder moment begeven, waardoor ze kans liep op een dwarslaesie. Om het probleem te verhelpen werd haar nek vastgezet met een titaniumplaat en Mentel besloot toch naar Pyeongchang af te reizen.

"Vanochtend kwamen de tranen al een paar keer'', zei ze na de race. ,,Ik was me er heel erg bewust van hoe bijzonder deze dag is. Vooral toen ik na de finish mijn zoontje en moeder in mijn armen hield.''

Mentel en Bunschoten waren tijdens de wedstrijd aan elkaar gewaagd, maar Bunschoten kwam tijdens een inhaalpoging ten val. Ze nam daarbij Mentel mee, maar die krabbelde overeind en gleed verder, Bunschoten bleef langer liggen. Hoewel Mentel nog achterom keek en zelfs even aarzelde, ging ze toch door en stak haar armen juichend omhoog toen ze de finishlijn passeerde. Voor Bunschoten resteerde ondanks haar crash het zilver.

De Nederlands equipe had zelfs alle medailles op dit onderdeel kunnen winnen, maar Renske van Beek legde het in de 'kleine finale' af tegen de Spaanse Astrid Fina Paredes en moest genoegen nemen met de vierde plaats.

,Lees ook: 'Voorbeeldparalympiër' Bibian Mentel is er tijdens de Paralympische Winterspelen van 2018 wonder boven wonder weer bij.