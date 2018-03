Bibian Mentel is de heldin van de paralympische ploeg

Negen keer kanker, negen keer terug op haar board, drie maanden geleden nog onder het mes voor een zware nek­operatie en dan twee keer goud winnen.

Het bijzondere verhaal van Bibian Mentel oversteeg terecht het andere Nederlandse succes op de Paralympics in Pyeongchang. De ploeg komt vandaag thuis met zeven medailles, de grootste oogst ooit.

Ze vond alsnog een oplossing met een nieuwe manier van bestralen, liep daarna een ziekenhuisbacterie op en overleed daaraan bijna. Maar Mentel knapte op, zoals ze dat na negen keer kanker telkens weer deed. Ook een zware operatie aan haar nek in december, waarbij een door bestraling aangetaste wervel werd versterkt door een titaniumplaat, weerhield haar niet van deelname (en succes) in Pyeongchang.

Terwijl haar concurrenten hard aan het trainen waren, kreeg zij namelijk te horen dat ze was uitbehandeld. Voor het eerst in bijna zeventien jaar, toen kanker voor het eerst werd ontdekt, was een tumor niet te opereren of bestralen.

Mentel prolongeerde op de piste in Zuid-Korea haar paralympische titel op de snowboardcross en werd een paar dagen later eerste op het nieuwe onderdeel banked slalom. Terwijl het niet eens zeker was of Mentel de Paralympics wel zou halen vanwege haar gezondheid.

Relatief hoge leeftijd

Dat zegt iets over haar klasse, maar ook over het niveau van de paralympische sport. In die ‘andere’ olympische wereld komt het niet voor dat iemand die al een jaar geen wedstrijden heeft gedaan ervandoor kan gaan met goud. En dat Mentel met haar relatief hoge leeftijd van 45 jaar nog steeds ’s werelds beste is, zegt ook wat over het niveau van de Paralympics.

Toch is het niveau van de paralympische sport de afgelopen jaren wel degelijk omhoog gegaan, en zeker in de Nederlandse ploeg. In Vancouver in 2010 was zitskiër Kees-Jan van der Klooster nog de enige deelnemer. Hij haalde zijn kennis uit het buitenland. Nu telt de ploeg negen parasporters, twee meer dan in Sotsji. En er traint een groep voltijds op Papendal.

Mentel kreeg te horen dat ze was uitbehandeld. Ze vond een nieuwe manier van bestralen en won twee keer goud



Die gezamenlijke aanpak is succesvol. Vier jaar geleden was Mentel nog de enige Nederlandse medaillewinnaar. Met drie keer goud, drie keer zilver­­ en één keer brons, is chef de mission Esther Vergeer meer dan tevreden. Zeven medailles zijn er twee meer dan waar ze op hoopte.

Tekst loopt verder onder de afbeelding.

Lisa Bunschoten won zilver en brons. © Getty Images

Naast Mentel won ook Jeroen Kampschreur paralympisch goud. De pas 18-jarige zitskiër liet zien een grote belofte voor de toekomst te zijn met zijn eerste gouden plak op de supercombinatie. De regerend wereldkampioen had ook een medaille willen pakken op de slalom, maar hij ging net als veel concurrenten onderuit.