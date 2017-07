Bezoek Trump goed voor prestige Macron

De Amerikaanse president Donald Trump lijkt een nieuwe vriend te hebben gevonden in zijn Franse collega Emmanuel Macron. Hij werd gisteren met alle egards ontvangen in de Franse hoofdstad, waar de Amerikaan vandaag de festiviteiten rondom Le quatorze juillet zal bijwonen, de nationale feestdag van Frankrijk, met als hoogtepunt de militaire parade. Het is een bijzondere vriendschap, want de twee leiders hebben opvattingen die elkaar nauwelijks verdragen.

Trumps aankomst in Parijs verliep niet zo soepel. Een deel van zijn konvooi, dat Trump van het vliegveld naar de residentie van de Amerikaanse ambassadeur moest begeleiden, nam de verkeerde afslag. Maar het aanzicht van Hotel des Invalides en de ontmoeting met zijn gastheer maakten veel goed voor Trump: “Emmanuel, goed om je te zien. Dit is zo mooi”.

In Washington ligt Trump onder vuur vanwege contacten die leden van zijn campagneteam hebben gehad met Russische vertegen­woordigers. Gisteren werd bekend dat de justitiecommissie in de Senaat Trumps zoon Donald Junior wil verhoren.

Het is de vierde keer in twee maanden dat de twee presidenten elkaar ontmoeten. Tijdens de Franse verkiezingen was Trump eerder gecharmeerd van Le Pen dan van Macron, maar de relatie met die laatste werd al gauw beter. Tijdens hun eerste ontmoeting liet Macron niet over zich heenlopen, noch zijn hand fijnknijpen door Trump. Macron zette zijn vingers diep in Trumps vlees.

“Waar we van mening verschillen, daarover zullen we heel uitvoerig komen te spreken, zoals over het klimaat”, verzekerde een functionaris van het Elysée voorafgaand aan de ontmoeting. “Maar er zijn ook zaken, zoals contraterrorisme, waar we op dezelfde lijn zitten en die nauwe samenwerking en gezamenlijke actie vereisen.”

Wederopbouw Syrië

Trump en Macron zullen onder meer met elkaar spreken over de strijd in Syrië en die in Mali. Zowel de Fransen als de Amerikanen zijn actief betrokken in de bestrijding van IS en Al-Qaida en zij werken hierin nauw samen. Macron wil ook praten over de wederopbouw als de terroristen eenmaal verjaagd zijn. Trump is een fel tegenstander van stabilisatie- en wederopbouwmissies, die in zijn ogen een verspilling zijn van geld en energie.

Of Macron al dan niet concessies weet af te dwingen is bijzaak. De Franse president heeft met Trumps bezoek aanzien in de wereld verworven – en tegelijkertijd Groot-Brittannië wat van zijn aanzien ontnomen. Trump zou namelijk voorafgaand aan zijn reis de Britse premier Theresa May bezoeken. Hij zegde dat bezoek echter op het laatste moment af, vermoedelijk om de aangekondigde protesten tegen zijn komst te ontwijken. In Frankrijk hoeft hij geen grote protesten te verwachten. Maar liefst 59 procent van de Fransen is ingenomen met de komst van de Amerikaanse president.